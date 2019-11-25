المصري يقرر عدم تكليف أحد من أعضائه برئاسة بعثة موريتانيا

قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية عدم تكليف أيًا من أعضاء مجلس الإدارة برئاسة بعثة النادي إلى موريتانيا استعدادًا لملاقاة فريق نواذيبو في المباراة المقرر إقامتها الأول من ديسمبر المقبل.



وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى للنسخة السابعة عشرة للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، على أن يتم إسناد مهام رئاسة البعثة إلى الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول.



يأتي هذا القرار حرصًا من مجلس إدارة النادي المصري على التواجد في شرف استقبال أعضاء الجمعية العمومية للنادي والمقرر انعقادها يوم السبت المقبل الموافق الثلاثين من نوفمبر.