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أخبار العالم

5 آلاف ضابط تركي يحتلون الدوحة.. تميم يضع قطر تحت أقدام أردوغان | فيديو

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 08:58 م
صدى البلد
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حسام رضوان
نشرت قناة مباشر قطر على يوتيوب تقريرًا بعنوان "خمسة آلاف ضابط تركي.. لغزو الدوحة".

ويقول التقرير إنه في إطار الارتماء الرخيص لأمير قطر تميم بن حمد تحت أقدام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أرسل السلطان العثماني العديد من الفيالق العسكرية للجنود الأتراك في الدوحة بدعوى حماية عرش تميم، لكن الهدف الحقيقي يتمثل في احتلال الدوحة.

وأكدت مصادر بالدوحة للقناة أن السياسات التي ينتهجها تميم وضعت بلاده في موقف مشين تحت أقدام الامبراطور التركي، حيث أرسل أردوغان 5 آلاف ضابط تركي لاحتلال الدوحة تحت مزاعم إنشاء قاعدة عسكرية، فيما "يعربد" الجنود الاتراك في قطر، ويتغلغلون في مفاصل الجيش القطري.

وأضافت المصادر أن غضبًا عارمًا يجتاح عموم القطريين، ما ينذر باقتراب انفجار شعبي، وسط وجود انشقاقات داخل الجيش اعتراضا على الممارسات التركية.

وأشارت القناة إلى أبرز أمثلة الانشقاق، وهو اللواء الركن فهد الدوسري رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية، والذي كان عقاب تميم له متمثلا في حبس عائلته وقتل أحدهم.

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