الدورة السابعة من مسابقة البنك الإسلامي للتنمية تكافئ العلماء

قام البنك الإسلامي للتنمية بمكافأة أربعة مبتكرين في ختام الدورة السابعة من مسابقة Transformers Roadshow، حيث تتم دعوة المتقدمين لعرض أفكارهم التي تخدم الإسراع من تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.



حضر الاحتفالية الدكتور بندر بن حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الوزيرة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ومحافظ مصر في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.



تم تنظيم الاحتفالية في جريك كامبس بوسط القاهرة، تحت إشراف الدكتورة حياة سندي كبير مستشاري رئيس البنك الإسلامي في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار.



قام البنك الإسلامي للتنمية بإطلاق المسابقة في يوليو ٢٠١٨، وهي إحدى مبادرات (صندوق استثمار ترانسفورم) الذي أطلقه البنك بقيمة ٥٠٠ مليون دولار، والذي تأسس بهدف دعم الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة بالتركيز على تنمية العنصر البشري عبر تشجيع العلم، التكنولوجيا، والابتكار. أقيمت الدورات السابقة من المسابقة في البوسنة والهرسك، كازخستان، بنجلاديش، النيجر، باكستان، وأوزباكستان.



تم تنظيم المسابقة بالتعاون مع Falak Startups، أكبر مسرعي الشركات الناشئة في مصر. وجذبت المسابقة 17 رائد أعمال، وعالما، ومبتكرا من مختلف أنحاء الجمهورية. تم تقييم كل مشروع بناءً على اتساقه وتوافقه مع أهداف التنمية المستدامة، وذلك وفقًا لمعايير محددة بما في ذلك: الابتكار، التأثير والوصول، العملية، قابلية التوسع، الاستدامة، إمكانية تسجيل براءة الاختراع، والاستخدام التجاري.



قامت الفرق التي وصلت إلى التصفيات النهائية بعرض أفكارها أمام لجنة التحكيم من الخبراء من القطاعين العام والخاص.



وأتى الفائزون بدورة Transformers Roadshow – مصر ٢٠١٩ على النحو التالي:



Elagi- عن مشروع خاص بدعم مستخدمي الرعاية الصحية في مصر من خلال رؤيتهم لتسهيل عملية التقييم، البحث واختيار خدمات الرعاية الصحية والحصول عليها عن طريق منصة تقنية واحدة.



Proteinea – عن مشروع خاص بسلسلة القيمة الغذائية، والذي يستخدم الحشرات التي تتغذى على النفايات غير العضوية. ثم تستخدم الحشرات لتحل محل وجبة السمك في تربية الأحياء المائية والأعلاف الحيوانية في الزراعة من خلال بروتين أكثر استدامة أساسه الحشرات البيئية.



Paynas عن مشروع منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة تقدم خدمات الكترونية لإدارة الموارد البشرية مثل التأمين الصحي و الحسابات البنكية.



Vlaby عن مشروع المعمل الافتراضي الذي يسمح للطلاب و المدرسين، عمل جميع التجارب في بيئة الكترونية تفاعلية تحاكي المعمل التقليدي. وتحتوي على جميع الاجهزة و المواد التي تتواجد في المعمل الحقيقي بالاضافة الى التخصيص الرقمي لكل طالب حسب المنهج الدراسي.



وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الوزارة تضع أولوية لدعم ريادة الاعمال، مشيرا إلى التعاون مع البنك الاسلامى للتنمية فى مشروعات متنوعة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن هذه المبادرة لها وضع خاص نظرا لاهمية دعم رواد الاعمال والشركات الناشئة، بهدف جعل مصر مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال والابتكار في الشرق الأوسط وأفريقيا.



وأشارت الوزيرة، إلى الحرص على تعزيز مصر علاقات التعاون مع شركائها من مؤسسات التمويل الدولية وخاصة في مجال دعم ريادة الأعمال والاستثمار في التكنولوجيا والابتكار مصر وافريقيا، لضمان صياغة استراتيجياتنا وفقًا للممارسات الدولية، فضلًا عن العمل على فتح آفاق جديدة لدول القارة الأعضاء وغير الأعضاء في مجموعة البنك في تقديم الدعم للشركات الناشئة وتشجيع الابتكار والاستثمار في رأس المال البشري، وهو ما سيمثل خطوة هامة في تدعيم مجالات التعاون الاستثماري والتنموي على مستوى القارة.



ومن جانبها وجهت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الاسلامي للتنمية الشكر للبنك على تنظيم هذه المسابقة وعلى التوجه الجيد الذي يتبناه البنك، ويستهدف دعم الأفكار الجديدة وتشجيع المبتكرين وريادة الأعمال وربطهم بمجتمع الأعمال لتوفير التمويل المطلوب لتحويل الأفكار المبتكرة لمشروعات على أرض الواقع، بما يسهم في خلق فرص العمل المنتج ويعزز جهود الدول أعضاء البنك لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.



وأضافت ان الاهتمام بقضايا المعرفة والاستثمار في التكنولوجيا والعلوم وتشجيع المبتكرين لم يعد خيارًا يحتمل الارجاء بل أصبح ضرورة تفرضها التحديات التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مختلف دول العالم، خاصة مع تزايد الدعوات لضرورة مواكبة متطلبات ما يعرف " بالثورة الصناعية الرابعة".



وأكدت السعيد أن الاستثمار في التكنولوجيا وتشجيع الابتكار ودعم ريادة الأعمال يحظى باهتمام خاص من قبل الدولة المصرية، والتي تحرص على تهيئة المناخ لشباب المبتكرين ورواد الأعمال سواء بدعم ثقافة العمل الحر (Mindset) أو بتوفير التمويل اللازم لمشروعاتهم ومبادراتهم، مع العمل كذلك على التوسع في إنشاء حاضنات الأعمال، مضيفة ان ذلك يعد من الركائز الأساسية التي تستند عليها سياسات وبرامج التشغيل وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.



كما صرح الدكتور بندر بن حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية: "لطالما حافظ البنك الإسلامي للتنمية على علاقات وثيقة بمصر. فمصر عضو فاعل في مؤسسة البنك الإسلامي للتنمية منذ البداية، كما قدمت لها المجموعة الدعم منذ تأسيس البنك عام ١٩٧٤. وتعد عناصر العلم، التكنولوجيا، والابتكار من الركائز الأساسية لاستراتيجية البنك، لذلك أنا سعيد بوجودي هنا لتقديم الدعم للعديد من المبادرات الممتازة التي تتبنى التنمية المستدامة على مستوى القاعدة."



وقالت الدكتورة حياة السندي، كبير مستشاري رئيس البنك الإسلامي في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار: "نحن منبهرون من مستوى العمق والرؤية الثاقبة التي تم استعراضها اليوم من قبل جميع المشاركين. نحن فخورون بدعم وتمكين هؤلاء الشباب الذين سيغيرون مستقبل مصر وما هو أبعد من ذلك عبر العلم، التكنولوجيا، والابتكار. وأود أن أهنئ جميع الفائزين وأشجع كل من يمتلكون أفكارًا رائعة تدعم مستقبل مشرق للبشرية على التقدم للحصول على تمويل من صندوق استثمار ترانسفورم الذي سيفتح باب التقديم في إبريل ٢٠٢٠."



وحصل كل من الفائزين على جوائز بقيمة ٣,٠٠٠ دولار، ودعوة لحضور قمة Transformers Summit 2019 التي ينظمها البنك الإسلامي للتنمية في السنغال. وسوف تجمع القمة مجموعة كبيرة من رواد الأعمال، المبتكرين، والقادة العالميين لمناقشة دور العلم، التكنولوجيا، والابتكار في التعامل مع بعض التحديات التنموية التي تواجهها الدول والشعوب في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وخاصةً الهدف الـ١١ وهو مدن ومجتمعات مستدامة، وسوف تغطي القمة موضوعات مثل تغير المناخ، النقل، المساحات العامة، التعليم، والصحة.