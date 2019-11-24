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توك شو

بعد انتحار الطالبة شهد.. محمد الباز يوجه نصيحة لأولياء الأمور

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 08:46 م
محمد الباز
محمد الباز
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توك شو
قال الإعلامي "محمد الباز"، إن حادث انتحار الطالبة شهد، التي نالت قصتها مساحة رأي كبيرة وجدلاً علي السوشيال ميديا، حيث اتضح أنها انتهت بعد مرورها بظروف نفسية صعبة للغاية دفعتها للانتحار.

ونوه "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، إلى أن النيابة أصدرت بيانا تكشف خلالها كواليس ذلك الحادث التي كانت بسبب الظروف النفسية التي تعرضت لها شهد.

لافتا، إلى أن تلك القضية كان لها صدى كبيرا داخل المجتمع المصري، حيث كانت الطالبة في سن صغيرة للغاية.

موضحا، أن تفاصيل الواقعة في البداية كانت غامضة وغير واضحة ولكن التحقيقات الرسمية استطاعت الوصول لكل تفاصيل الحادث كاملة.

ووجه خلاله الإعلامي "محمد الباز" رسالة لأولياء الأمور، ناصحًا إياهم بترك وقت للاستماع لأبنائهم، بحل كافة مشاكلهم، حتى لا يواجه مصائر مؤلمة مثلما حدث للطالبة شهد.

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