ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

مايكروسوفت تحصل على رخصة من الحكومة الأمريكية للعمل مع هواوي

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 09:12 م
صدى البلد
Advertisements
احمد عبد القوى
قالت مايكروسوفت إنها حصلت على ترخيص من الحكومة الأمريكية لتصدير البرامج إلى هواوي.

"وفي 20 نوفمبر ، وافقت وزارة التجارة الأمريكية على طلب مايكروسوفت للحصول على ترخيص لتصدير برامج الشركه إلى هواوي. وقال متحدث باسم مايكروسوفت لرويترز عبر البريد الإلكتروني "نحن نقدر عمل الإدارة للاستجابة لطلبنا".

قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع إنها ستسمح لبعض الموردين بإعادة تشغيل مبيعات لشركة الاتصالات الصينية العملاقة ، التي وضعت على القائمة السوداء بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي قبل ستة أشهر.

أكدت وزارة التجارة أنها بدأت في إصدار تراخيص لبعض الشركات لبيع البضائع إلى هواوي ، وتوسيع قاعدة موردي الشركة وتوفير الوضوح الذي طال انتظاره للصناعة التي باعت مرة ما سلعًا بقيمة مليارات الدولارات.

يوم الأربعاء قال مسؤول أمريكي إنه تلقى حوالي 300 طلب ترخيص ، تمت معالجة حوالي نصفها.. وقد تمت الموافقة على ما يقرب من نصف هؤلاء - أو ربع الإجمالي - وتم رفض الباقي.
Advertisements

ترشيحاتنا

بعد انتحار الطالبة شهد.. محمد الباز يوجه نصيحة لأولياء الأمور

جثة دجال.. شاهد لحظة ضبط سيدة ورجل أثناء إلقائهما قتيل بترعة المريوطية

ما هو المهر المناسب للزواج؟.. شيخ الأزهر يحدد قيمته

في عيد ميلادها.. مأساة سوزان نجم الدين في رؤية أبنائها

تحليل DNA لـ 900 رجل لحل لغز قتل فتاة منذ 23 عاما

أمير مرتضى يكشف السبب وراء استبعاد أوباما وجمعة وحامد من مباراة إنبي

AdvertisementS

تفاصيل جديدة حول إيقاف كهربا وتغريمه ماليا بسبب الزمالك

النائب العام: التحقيق في إدعاء عائشة الشاطر تدهور حالتها الصحية داخل السجن

ندمت على الزواج من مطرب معروف.. تعرف على زيجات ميرفت أمين

العقوبة مالية فقط .. كهربا: لن يتم إيقافي بسبب الزمالك

الكل يحضر | تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة كبرى لـ الهلال السعودى بطل آسيا

فصلوا رأسه عن جسده.. مناظرة النيابة لجثة معالج روحاني قتلته سيدة وخطيب شقيقتها بالهرم

اخبار الفن | سمية الألفي تروي قصة حب ليلى علوي لـ فاروق الفيشاوي.. هجوم على إعلامية كويتية بعد إهانتها لـ إلهام شاهين

ملابس جيم.. ياسمين صبري تشعل انستجرام بإطلالة رياضية من المالديف.. شاهد

صدمة لـ كلوب | ليفربول يفقد نجمه قبل موقعة برايتون بالدوري الإنجليزي

من أول ديسمبر.. رسوم إضافية على تذاكر السينما والملاهي والقطارات لصالح التضامن

أمير مرتضى يكشف السبب وراء استبعاد أوباما وجمعة وحامد من مباراة إنبي

فيديوجراف | حقيقة وفاة الفنان حسن حسني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس جيم.. ياسمين صبري تشعل انستجرام بإطلالة رياضية من المالديف.. شاهد

تورتة مبهرة.. عيد ميلاد فخم لابنة ماجد المصري الصغرى

بتسريحتها المفضلة.. أحدث ظهور لشقيقة هنا الزاهد