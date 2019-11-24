مايكروسوفت تحصل على رخصة من الحكومة الأمريكية للعمل مع هواوي

قالت مايكروسوفت إنها حصلت على ترخيص من الحكومة الأمريكية لتصدير البرامج إلى هواوي.





"وفي 20 نوفمبر ، وافقت وزارة التجارة الأمريكية على طلب مايكروسوفت للحصول على ترخيص لتصدير برامج الشركه إلى هواوي. وقال متحدث باسم مايكروسوفت لرويترز عبر البريد الإلكتروني "نحن نقدر عمل الإدارة للاستجابة لطلبنا".





قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع إنها ستسمح لبعض الموردين بإعادة تشغيل مبيعات لشركة الاتصالات الصينية العملاقة ، التي وضعت على القائمة السوداء بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي قبل ستة أشهر.





أكدت وزارة التجارة أنها بدأت في إصدار تراخيص لبعض الشركات لبيع البضائع إلى هواوي ، وتوسيع قاعدة موردي الشركة وتوفير الوضوح الذي طال انتظاره للصناعة التي باعت مرة ما سلعًا بقيمة مليارات الدولارات.



