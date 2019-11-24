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حوادث

مصرع طفلين في حادث تصادم دراجة نارية وجرار زراعي بكفر الزيات

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 09:13 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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احمد علي
شهد طريق كفر حشاد التابع لدائرة مركز كفر الزيات ،حادث تصادم دراجة نارية بجرار زراعى، أسفر عن مصرع طفلين وأصابة أخر وتم نقلهم إلي مستشفي كفر الزيات.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير امن الغربية، اخطارا من قسم مركز كفر الزيات بورود بلاغات من الأهالى تفيد بمصرع الطفلين "محمد ويوسف"، وأصابة أخر فى حادث تصادم دراجة نارية بجرار زراعى يقوده طفل بطريق قرية كفر حشاد .

تم نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى كفر الزيات، وتحرر محضر بالواقعة ،وجار اخطار النيابة العامة .
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