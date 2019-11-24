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محافظات

حملات مكبرة..إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة في الفيوم

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 09:13 م
إزالة التعديات على
إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة في الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة يوسف الصديق بالتنسيق مع الشرطة، حملة مكبرة لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة بزمام قرية الريان التابعة لمركز يوسف الصديق.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، باستمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بمختلف أنحاء المحافظة.

وذلك برئاسة اللواء أشرف موافى السكرتير العام المساعد للمحافظة، وبمشاركة عدد من أعضاء الجهاز التنفيذي بالمركز، ومسئولي أملاك الدولة بالمحافظة .

نجحت الحملة فى إزالة عدد 6 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بزمام قرية الريان بمركز يوسف الصديق بإجمالى مساحة 30 فدانًا.
كما تم منح مهلة لعدد 4 حالات تعدٍ بالزراعة بإجمالى مساحة 28 فدانًا وتم التنبيه عليهم لاستكمال إجراءات التصالح وسداد كافة مستحقات الدولة لتوفيق أوضاعها، وكذلك تم التنبيه على 18 حالة تعدٍ بالبناء بإجمالى مساحة 3955 مترًا لاستكمال إجراءات التصالح لتوفيق أوضاعها وسداد كافة مستحقات الدولة اللازمة، كما تم التشديد على سرعة إنهاء إجراءات التقنين لأراضى أملاك الدولة بجانب إجراءات التصالح للمبانى المخالفة طبقًا للقانون.

وأكد محافظ الفيوم على ضرورة استمرار هذه الحملات بمختلف أنحاء المحافظة لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات مكبرة..إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة في الفيوم
حملات مكبرة..إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة في الفيوم
حملات مكبرة..إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة في الفيوم
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