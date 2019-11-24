أول مرة.. نظام "تذكرتي" لزوار Cairo ICT 2019

بعد النجاح الكبير الذي حققته في بطولة كأس الأمم الإفريقية، تعتزم مجموعة "جي إي تي" الرائدة في مجال الطباعة الأمنية وتكنولوجيا المعلومات، عرض منظومة "تذكرتي" لإدارة الفعاليات الرياضية لأول مرة أمام المهتمين خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT 2019 الذي تنطلق فعالياته بحضور وزراء ومديرين تنفيذيين من مصر وجميع أنحاء العالم خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة.



وارتبطت منظومة "تذكرتي" بأذهان الجمهور المصري والعربي والإفريقي بعد نجاحها في تقديم وسيلة آمنة وموثوقة ورقمية سهلة للحصول على تذاكر حضور مباريات كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر في يونيو ويوليو الماضيين، إضافة إلى تطبيق المنظومة في تنظيم بطولة كأس إفريقيا للشباب تحت 23 عامًا لسنة 2019، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نفس العام، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتعرف فيها الجمهور على المنظومة عن قرب، حين تعرض في Cairo ICT 2019 بعد أن نجحت "جي إي تي" المطورة للمنظومة في الحصول على موافقة الجهة المتعاقدة للعرض.



وإلى جانب "تذكرتي" تعتزم مجموعة جي إي تي التي تمتلك خبرة في قطاعها تزيد على 30 عام، عرض باقة من خدماتها الحديثة الأخرى والتي تتضمن الطباعة الأمنية للوثائق التعريفية كجوازات السفر وبطاقات الهوية والبطاقات الذكية التجارية.



وخلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات، ستعرض "جي إي تي" نطاقًا واسعًا من الأنظمة المتطورة في مجالات إدارة الهوية وأنظمة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وحلول أمن وإدارة المدن الذكية وطابعات البطاقات.



وتقول الشركة التي تمتلك سمعة عالمية كمزود رائد لحلول إدارة الهوية، إنها تحرص على تعزيز تواجدها في السوق المصري انطلاقًا من قناعة راسخة بأهميته اقتصاديا وجغرافيا، وكان هذا الاهتمام سببا في مشاركة المجموعة بمعرض كايرو آي سي تي في 4 دورات بصفته أحد أهم المعارض في المنطقة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبوابة لتعزيز تواجدها في السوق.



وفي انعكاس واضح لمدى اهتمامها بالمعرض، أكدت الشركة تمثيلا رفيع المستوى لكودارها في Cairo ICT وعلى رأسهم السيدة ميسون جمال الرئيس التنفيذي للمجموعة، والسيد هاني الوكيل عضو مجلس الإدارة.



والمجموعة التي تضم عدة كيانات تابعة، ستستفيد من مشاركتها في معرض Cairo ICT الذي يحظى برعاية عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحضور عدد واسع من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وكبار قادة الشركات العالمية، لتطوير شبكة العلاقات والأعمال مع القطاعين الحكومي والخاص بجمهورية مصر العربية، والتواصل المباشر مع شريحة كبيرة من المتخصصين في التكنولوجيا، من حكومات وشركات وأفراد.



وخلال نسخة 2019، تخطط "جي إي تي" لعرض حلول وأنظمة بالغة التطور، حقق عدد كبير منها نجاحات واسعا لدى تنفيذها بالشراكة مع المؤسسات العامة والخاصة، ومن بينها أنظمة المراقبة بالفيديو وأنظمة تعقب الأصول وأنظمة الهوية الرقمية.