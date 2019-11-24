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محافظ الدقهلية: سيتم تغيير اسم قرية أبوعرصة إلى قرية بلقاس .. فيديو

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 09:10 م
الدكتور كمال جاد
الدكتور كمال جاد محافظ الدقهلية
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قسم التوك شو
قال الدكتور كمال جاد محافظ الدقهلية، إن النيابة الإدارية ببلقاس وجمصة محافظة الدقهلية طالبت بتغيير أسماء بعض القرى بنطاق مركز بلقاس بسبب ما وصفته بمنافيتها للآداب والأخلاق العامة.

وأضاف الدكتور كمال جاد فى مداخلة هاتفية فى برنامج "رأى عام" المذاع على قناة "تن"، أن النيابة وجهت خطابا رسميا لسكرتير عام محافظة الدقهلية أشارت فيه إلى وجود عدد من أسماء القرى والعزب والكفور والنجوع التى تحمل دلالات منافية للآداب العامة والأخلاق العامة أو دلالات عنصرية وأسماء غير مفهومة بالمخالفة للقانون، وذلك لاتخاذ اللازم نحو مراجعة تلك الأسماء وتغييرها والإفادة.

وأشار الدكتور كمال جاد إلى أن هذا الطلب كان منذ 13 أكتوبر وتم التقدم بطلب لتغيير بعض أسماء القرى وخاصة أهالى قرية أبو عرصة وتم تزكية طلباتهم من النائب وحيد قرقور النائب عن دائرة بلقاس.

وأكد المحافظ، أن تكلفة تغيير اسم قرية سيكلف الدولة الكثير من الأموال لأن ذلك سوف يؤدى إلى تغيير شهادات الميلاد والبطاقات الشخصية لجميع مواطني تلك القرية، وسيتم تغيير أسماء المدارس والوحدات الصحية هناك.

وأشار المحافظ إلى أن بناء على ذلك الطلب اتخذت الإجراءات اللازمة وتم طرح الموضوع وتمت مخاطبة مديرية الأمن ومركز شرطة بلقاس وكان ردهم أنه لا يوجد أى مانع لتغيير تلك الأسماء، وبناءا على ذلك سيتم طرح الموضوع على المجلس التنفيذى يوم الثلاثاء المقبل، والذى سيعقد فى المحافظة وسيتم تغيير اسم قرية ابو عرصة إلى قرية بلقاس.


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