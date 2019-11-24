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أخبار العالم

إيران: أحبطنا هجوما على منشآت عسلوية النفطية بهدف الانتقام لـ تفجيرات أرامكو

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 09:01 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني إنه تم إحباط هجوم مخطط على منشآت مدينة عسلوية.

وأضاف شمخاني بحسب وكالة "فارس"، أنه يبدو أن "العدو" كان بصدد الرد على هجوم مليشيات الحوثي على منشات أرامكو النفطية بالسعودية بهجوم على منشآت مدينة عسلوية حيث تم إحباطه.

وكان علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أعلن قبل أيام عن وجود مخطط لإحداث تفجيرات في منشآت عسلوية جنوبي إيران.

وقال ربيعي إن أفرادا أغلقوا طريق مدينة عسلوية ومنعوا تغيير نوبات العمل في منشآت الغاز"، مضيفا أنهم خططوا لتفجير منشآت المدينة بعد أن "وضعوا الديناميت في بعض أنابيب الغاز لإحداث تفجيرات".

ولم يذكر شمخاني دولة محددة، لكن اتهاماته تشير بشكل غير مباشر إلى المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.

ويسعى النظام الإيراني في ظل التظاهرات إلى الحديث عن مؤامرات خارجية لإنقاذ الموقف، حيث يتهم الرياض بدعم التظاهرات، التي اندلعت بسبب قرار الحكومة رفع أسعار البنزين لأكثر من 3 أضعاف.
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