مصر صدرت خدمة للعالم.. أول رد من أوبر علي تصريحات الرئيس السيسي

شاركت شركة أوبر في مؤتمر أفريقيا 2019 الذي استضافه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس.





وتعليقًا على كلمة الرئيس خلال اجتماع المائدة المستديرة للاستثمارات، قال أنثوني لو رو رئيس أوبر لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "نحن ممتنون لسماع تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي للأثر الاجتماعي والاقتصادي لأوبر في مصر. في البداية، قمنا بإطلاق خدمة أوبر باص لأول مرة عالميًا مِن القاهرة ونقوم حاليًا بالعمل على تصدير هذه التجربة الناجحة إلى بلدان أخرى".





واضاف: سوف نستمر في المساهمة في مصر والاستثمار في أوبر باص عن طريق التوسع الجغرافي لتغطية المناطق الأكثر احتياجًا لهذه الخدمة وذلك بتقديم أقل سعر ممكن، واستمرار توفير الخدمة بأسعار في متناول اليد وإتاحتها لكل المستخدمين".