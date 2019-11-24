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منوعات

بسبب الفضائح.. الملكة إليزابيث تلغي عيد ميلاد ابنها الأمير إدوارد | تفاصيل

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 09:05 م
صدى البلد
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أحمد شريف
ألغت الملكة إليزابيث خطة لإقامة عيد ميلاد ابنها الأمير إدوارد لوصوله إلى سن الـ60 في فبراير القادم.

وفقًا لصحيفة "صنداي تايمز" فإن الملكة ستكتفي بإقامة عشاء عائلي صغير للبرنس إدوارد في عيد ميلاده الموافق يوم 19 فبراير.

ويأتي هذا القرار بعد أيام من نزع الملكة الواجبات الملكية من الأمير إدوارد، بناء على طلب من ابنها الأكبر الأمير تشارلز في أعقاب فضيحة جيفري إبشتاين.

وبالرغم من ظهور الأمير إدوارد عبر شبكة بي بي سي البريطانية لتبرير موقفه من فضيحة علاقته ورجل الاعمال المتحرش، إلا ان هذه الأمر لم يلق رضا او استحسان الملكة.

فيما يقال إن الملكة "تدعم بشكل خاص" ابنها الثاني إدوارد ولكنها "محبطة للغاية" من أن الفضيحة ستلقي بظلالها على بقية الأسرة الملكية.
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