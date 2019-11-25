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حوادث

مواصلة الحملات الأمنية والانضباطية المكبرة لمواجهة كافة صور الخروج على القانون

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 01:02 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح - محمد العيسوى
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والإنضباطية المكبرة، لتحقيق الإنضباط فى الشارع المصرى ، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الإنتشار الأمنى الفعال ، والقضاء على كافة الظواهر السلبية.

وأسفرت (خلال 24 ساعة) عن ضبط ( 44 قطعة سلاح نارى ، 2 قضية إتجار بالمخدرات ، 63 قضية تموينية، 1013 مخالفة مرورية ، تنفيذ 4455 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن أسيوط>

كما تم ضبط ( 8 قطع سلاح نارى ، 10 قضايا إتجار بالمخدرات ، 6 قطع سلاح أبيض ، 58 قضية تموينية، 1472 مخالفة مرورية ، تنفيذ 4061 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن الغربية .

فيما تم ضبط (10 قطع سلاح نارى ، 4 قضايا إتجار بالمخدرات ، 3 قطع سلاح أبيض ، 115 قضية تموينية، 1123 مخالفة و مرورية ، تنفيذ 989 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن الفيوم .

وتم ضبط ( 18 قطعة سلاح نارى ، 5 قضايا إتجار بالمخدرات ، 40 قضية تموينية، 3991 مخالفة مرورية، تنفيذ 1752 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن المنيا .

و ضبط (5 قطع سلاح نارى ، 5 قضايا إتجار بالمخدرات ، 3 قطع سلاح أبيض ، 34 قضية تموينية ، 872 مخالفة مرورية ، تنفيذ 1304 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن بنى سويف.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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