مواصلة الحملات الأمنية والانضباطية المكبرة لمواجهة كافة صور الخروج على القانون

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والإنضباطية المكبرة، لتحقيق الإنضباط فى الشارع المصرى ، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الإنتشار الأمنى الفعال ، والقضاء على كافة الظواهر السلبية.



وأسفرت (خلال 24 ساعة) عن ضبط ( 44 قطعة سلاح نارى ، 2 قضية إتجار بالمخدرات ، 63 قضية تموينية، 1013 مخالفة مرورية ، تنفيذ 4455 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن أسيوط>



كما تم ضبط ( 8 قطع سلاح نارى ، 10 قضايا إتجار بالمخدرات ، 6 قطع سلاح أبيض ، 58 قضية تموينية، 1472 مخالفة مرورية ، تنفيذ 4061 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن الغربية .



فيما تم ضبط (10 قطع سلاح نارى ، 4 قضايا إتجار بالمخدرات ، 3 قطع سلاح أبيض ، 115 قضية تموينية، 1123 مخالفة و مرورية ، تنفيذ 989 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن الفيوم .



وتم ضبط ( 18 قطعة سلاح نارى ، 5 قضايا إتجار بالمخدرات ، 40 قضية تموينية، 3991 مخالفة مرورية، تنفيذ 1752 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن المنيا .



و ضبط (5 قطع سلاح نارى ، 5 قضايا إتجار بالمخدرات ، 3 قطع سلاح أبيض ، 34 قضية تموينية ، 872 مخالفة مرورية ، تنفيذ 1304 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن بنى سويف.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

