برلماني يبحث مع أهالي منية طوخ مشكلة أرض الأوقاف والصرف الصحي

بحث النائب محمد بدراوي عوض عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مشكلة أملاك الدولة مع أهالى منية طوخ، مشيرا إلى أنه تواصل مع اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، وتم تشكيل لجنة للنزول الى الأراضى ومعاينتها ومن المقرر ان تعلن عن قرارها خلال اسبوع.



وطمأنهم "بدراوي" أهالى منية طوخ أن القيمة التسعيرية للأراضى لن تزيد عن 1000 جنيه، وسيتم التسوية معهم وتقنين أوضاعهم.



كما بحث "بدراوي" مشكلة الصرف الصحي بالقرية، مطالبهم بسرعة انهاء أوراق التبرع بقطعة الأرض من أجل ادراجها فى الخطة الخاصة بهيئة الصرف الصحي، مؤكدا لهم أن القرية تم بها 3 معاينات لـ 3 قطع أراضي مختلفة ولم يستقر حتى الأن على قطعة منهم من قبل الأهالى للتبرع بها لاقامة محطة الصرف،



وأكد عضو مجلس النواب أنه فور وجود عقد تبرع سيتم العمل بشكل مباشر في انهاء الاجراءات الخاصة بالمشروع.

