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تعليم

جامعة طنطا تطلق حملة «غربية بلا أمية» .. بمشاركة 7 كليات..صور

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:45 م
جامعة طنطا تطلق حملة
جامعة طنطا تطلق حملة "غربية بلا أمية" .. بمشاركة 7 كليات
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احمد علي
اعلن الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم، انطلاق حملة "غربية بلا أمية" تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة ، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالغربية، بمشاركة كليات التربية والآداب والتربية النوعية والحقوق والزراعة والتجارة.

أكد الدكتور عماد عتمان أن انطلاق حملة "غربية بلا أمية" يأتي إيمانًا من جامعة طنطا بالمسؤولية المجتمعية في المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية، لافتًا الي أن تعليم أهلنا حماية لنا، وأن طلاب الجامعة شريك أساسي في هذه الحملة باعتبارهم عماد الأمة ومستقبلها ، مثمنًا دورهم الوطني تجاه اسرهم ومجتمعهم ووطنهم، مضيفا أن الجامعة بدأت بعمل حصر للقرى ذات الكثافة العالية بهدف مساعدة الطلاب وتيسير الوصول لهم ومساعدتهم.

جاء ذلك في إطار حفل تكريم طلاب الجامعة المشاركين فى مشروع محو الأمية والذي نظمته كلية الآداب ، بحضور الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور مصطفى الشيخ القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور ممدوح المصرى عميد الكلية، ومحمد ابراهيم ابو النبايل مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية بالغربية.

وأوضح الدكتور الرفاعي مبارك، أن طلاب جامعة طنطا البالغ عددهم 120 الف طالب وطالبة قادرون علي محو الأمية والقضاء عليها تماما بصورة اسرع وانجح حال قيام كل طالب بمحو أمية 5 أفراد ، مثمنا التعاون المشترك والفعال بين قطاعي شؤون الطلاب وشئون خدمة المجتمع.
ودعا الدكتور مصطفى الشيخ الي ضرورة تكاتف جميع مؤسسات الدولة في القضاء علي الأمية ، متمنيا ان يأتى اليوم الذى تحتفل به مصر بمحو الامية فى الكمبيوتر مثل الدول الأوربية.

وقال الدكتور ممدوح المصري ، أن الجامعة تقوم بدور مهم في خدمة المجتمع ، موجهًا رسالته الي الطلاب بضرورة المشاركة في برنامج محو الأمية ومساعدة اجهزة الدولة بقيام كل طالب بمحو أمية الأفراد داخل قريته ومدينته.

ووجه محمد ابوالنبايل مدير عام فرع الهيئه العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية بالغربية، الشكر لكلية الآداب على الاستضافه الكريمة والتقدير لرئيس الجامعه الدكتور مجدي سبع ونوابه على تلك الخطوه ودعا الطلاب إلى المشاركة فى هذه الحملة.

وفي نهاية اللقاء تم تكريم 12 طالب وطالبة شاركوا في محو أمية 34 دارس ومنحهم شهادات التكريم، بالإضافة الى مبلغ مالى قدره ٥٠٠ جنيه (200 جنيه مقدمه من الدكتور عماد عتمان و 200 مقدمة من الهيئة العامة لمحو الأمية و 100 جنيه مقدمة من قسم اللغة العربية بالكلية) وهم مى احمد فوده، وايه محمد ابراهيم، وريهام بسام حامد، ومروة جمال ، ومحمد الحناوى ، ومريم عبد الشافى ، وفتحى سامى، وروضة ممدوح ، وحسناء فؤاد، ووفاء حسن، واحمد حسن ، وومروة عماد الدين ، ورانيا ماهر.

كما تم تكريم أعضاء هيئة التدريس وهم الدكتور أحمد عبادة وكيل كلية الآداب ، والدكتور حسان رشيد وكيل كلية التربية النوعية لشؤون خدمة المجتمع ، والدكتور محمد السيد احمد وكيل كلية الزراعة ، وايمان رافت بدر منسق عام البروتوكولات ، ومحمد ابراهيم ابو النبايل مدير فرع محو الامية وتعليم الكبار بالغربية.

حضر حفل التكريم الدكتور عبد الحميد المنشاوي عميد كلية التربية، ووكلاء الكليات لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ورؤساء الأقسام العلمية بكلية الاداب ، وحشد كبير من الطلبة والطالبات.
جامعة طنطا تطلق حملة «غربية بلا أمية» .. بمشاركة 7 كليات..صور
جامعة طنطا تطلق حملة «غربية بلا أمية» .. بمشاركة 7 كليات..صور
جامعة طنطا تطلق حملة «غربية بلا أمية» .. بمشاركة 7 كليات..صور
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