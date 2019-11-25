رقص وخمور بنادي دمياط الرياضي.. والشباب والرياضة تحيل الواقعة للتحقيق

شهدت صفحات التواصل الاجتماعى الفيس بوك حالة من السخط والغضب فور انتشار صور لبعض الراقصات داخل إحدى الحفلات الخاصة بنادي دمياط الرياضي وهو ما يطلق عليها "الضمة".





حيث قام أحد الأشخاص بتأجير قاعة الأفراح التابعة لنادى دمياط الرياضى من أجل إقامة حفلة فرح وبالفعل تم تأجير القاعة له من قبل القائمين على تأجير قاعة الأفراح بمجلس إدارة النادى ألا أنه تم تداول بعض الصور من داخل الحفلة على صفحات الفيس بوك لعدد من الراقصات وتناول الخمور حيث أن الحفله يطلق عليها الضمة ، مما أدى لحالة من الغضب بين الدمايطة.





بينما جاء رد هشام أبو طالب نائب رئيس مجلس إدارة النادى بأن نادي دمياط الرياضي يتعرض لحملة مسمومة من قلة لم يعد لها هدف إلا عرقلة مسيرة النادي وتدميره ولم نجد هؤلاء إلا يعملون على إيقاف موارد النادي الذي يعتمد على تمويل أنشطته ذاتيا حيث لا يتلقى إعانات حكومية، ومثله ككل النوادي التي أرادت الاستفادة من المبنى الخاص بها لزيادة الموارد، عملت على تأجير صالة حفلات الزفاف والأفراح على مستوى الجمهورية وقد اتخذ مجلس ادارة النادي قرارا سابقا بتخصيص صالة وتأجيرها لحفلات الزفاف والأفراح بحثا عن موارد لدعم ميزانيته.





ومضيفا، ما علاقة مجلس الإدارة بأصحاب الحفلات عندما يستضيفون مطربا أو مطربة لإحياء حفلهم أو فرح أبنائهم؟

وهل مجلس الإدارة الذي يضع برنامج الحفل؟.





وعلى صعيد آخر أحالت وزارة الشباب والرياضة الواقعة للتحقيق وجاء في بيان صادر منذ قليل عن مديرية الشباب والرياضة بدمياط، إن واقعة وجود راقصة في النادي الاجتماعي في محافظة دمياط، أحيلت للتحقيق من خلال الإدارة العامة للوزارة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.





وأضاف البيان أن عمل النوادي تحكمه ضوابط ولائحة داخلية.



