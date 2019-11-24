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ثقافة

متحف الأقصر يناقش النشر العلمي لمقابر طيبة.. صور

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:32 م
صدى البلد
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علاء المنياوي
نظم متحف الأقصر اليوم الأحد ورشة بعنوان" النشر العلمي لمقابر طيبة تطبيقًا على مقبرتي 39 و125"، وأدار الورشة د. سناء أحمد علي عمر مدير عام متاحف مصر العليا ومدير مشروع مقبرة 125.

وشارك في إدارة الورشة أيضا فريق عمل المقبرة د. جبريلا أرك فيرتز مدير مشروع مقبرة 39 بطيبة، ورئيس البعثة المصرية المكسيكية،والمهندس المعماري مانويل فيلاريول.

وتناولت الورشة الأولى أعمال ترميم وإعادة إعمار مقبرة 125 لصاحبها دوا إير نحح، وتم عرض الصور التي تشهد على جميع الخطوات التي تمت قبل وبعد،كما تناولت الورشة الثانية الأعمال التي تمت في مقبرة 39 والخطوات التي مهدت لأن تكون مزارًا للجمهور.

كما تم تنظيم ورشة فنية خاصة بعرض الأنواع المختلفة للأحجار وكيفية التمييز بينها، والسمات المميزة لكل منها، كما تم عرض عينات ميكروسكوبية توضح ذلك.
متحف الأقصر يناقش النشر العلمي لمقابر طيبة.. صور
متحف الأقصر يناقش النشر العلمي لمقابر طيبة.. صور
متحف الأقصر يناقش النشر العلمي لمقابر طيبة.. صور
متحف الأقصر يناقش النشر العلمي لمقابر طيبة.. صور
متحف الأقصر يناقش النشر العلمي لمقابر طيبة.. صور
متحف الأقصر يناقش النشر العلمي لمقابر طيبة.. صور
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