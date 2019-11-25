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برلمان

يهدر حق الفتايات.. برلمانية تطالب بتجريم الزواج العرفي

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 04:03 ص
حسن رضوان
قالت النائبة آمنة نصير عضو مجلس النواب، أنها قامت تقديم مشروع قانون جديد يجرم الزواج العرفى إلى الدكتور على عبد العال، موضحة أنه يتضمن حالات جديدة زواج عرفي جديدة من اكتشافها في الفترة الحالية.

وأضافت "نصير" في تصريحات لـ"صدى البلد، أن الزواج العرفي هو استلاب الفتاة من والدها دون موافقتها بحجة الزواج على من يضع يده عليها، مؤكدة أن من أبرز الحالات التي يتضمنها مشروع تجريم الزواج العرفي هو إجبار البنت على الزواج من ابن عمها وزواج القاصرة الغير قادرة على تحمل المسؤولية بجميع انواعها وليس لديها قدرة بدنية او عقلية أو فكرية على ذلك.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذا المشروع جاء ليجرم الزواج العرفي ويترك للقضاء الحكم في توقيع عقوبات رادعة لكل من يسول له نفسه أن يتلاعب بمشاعر الفتيات.

وطالبت النائبة أولياء الأمور بعدم المغالاة في المهور ومستلزمات الزواج من ذهب ومعيشة وغير ذلك والتيسير على الشباب حتى يتمكنوا من الزواج في النور دون الزواج العرفي.

وقالت ايضا النائبة انها قامت بتقديم المشروع القانون وبعدها قام العديد من نواب البرلمان بتقديم اكثر من مشروع قانون يجرم الزواج العرفي، ولكن في حالة عدم الموافقة علي احدي هذه المشروعات ستقوم بالمطالبة بمناقشة المشروع الخاص بها حيث انها قامت بتركة بعد ان قام عدد من النواب البرلمان بتبني فكرة المشروع.
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