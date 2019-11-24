ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد ربيع الغزالي: فكر حسن البنا حرف الإسلام ودفعه لطريق السياسة

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:25 م
أحمد ربيع الغزالى
أحمد ربيع الغزالى
Advertisements
توك شو
قال الدكتور "محمد ربيع الغزالي"، مؤلف كتاب "ألغام في منهج الإخوان"، إنه أضمن لجماعة الإخوان لفترة طويلة من الزمن، حيث اختلط بهم فترة كبيرة حتى 2005 حينما أعلن انفصاله عنهم.

ونوه "ربيع الغزالي"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "محمد الباز" في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، إلي أن فكر حسن البنا حرف الإسلام، ودفعه لطريق السياسة، لافتا إلي أن كل الحركات السابقة لحسن البنا لم تكن تكفيرا للحكام والسياسية المعارضة مثلما فعل حسن البنا.

وأشار الدكتور "أحمد ربيع الغزالي"، إلي أن الإخوان عملوا علي التقاط الفتية والمتدينين لضمهم لتلك الجماعة.

لافتا، إلي أن بذرة أفكار حسن البنا كانت تهدف لإقصاء كل الأفكار المعادية، والسيطرة على كل أعضاء الجماعة بكل تفاصيل حياتهم.

وتابع، أن دون وألف العديد من الكتب عن الجماعة الإخوانية وأهدافها وطريقة تفكير اعضائها، بعدها قضى معهم عهود طويلة.
Advertisements

ترشيحاتنا

رئيس وزراء بريطانيا: سنخرج من الاتحاد الأوروبي قبل 21 يناير

سائق يخفي كوكايين بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني داخل حاوية سمك مجمدة

مصر صدرت خدمة للعالم.. أول رد من أوبر علي تصريحات الرئيس السيسي

مفاجآت تركي آل الشيخ تتوالى احتفالا بفوز الهلال | اعرف الجديد منها

اخبار الفن | سمية الألفي تروي قصة حب ليلى علوي لـ فاروق الفيشاوي.. هجوم على إعلامية كويتية بعد إهانتها لـ إلهام شاهين

بتعامل أبوها وحش.. سمية الألفي تفجر أزمة حفيدتها لينا الفيشاوي مجددا

AdvertisementS

تفاصيل جديدة حول إيقاف كهربا وتغريمه ماليا بسبب الزمالك

فعال لعدوى التنفس والحروق .. تفاصيل سحب المضاد الحيوي الجلمنتين من الأسواق

مصر صدرت خدمة للعالم.. أول رد من أوبر علي تصريحات الرئيس السيسي

ندمت على الزواج من مطرب معروف.. تعرف على زيجات ميرفت أمين

اخبار الفن | سمية الألفي تروي قصة حب ليلى علوي لـ فاروق الفيشاوي.. هجوم على إعلامية كويتية بعد إهانتها لـ إلهام شاهين

النائب العام: التحقيق في إدعاء عائشة الشاطر تدهور حالتها الصحية داخل السجن

ملابس جيم.. ياسمين صبري تشعل انستجرام بإطلالة رياضية من المالديف.. شاهد

هددني بعلاقتنا.. المتهمة بقتل دجال ترعة المريوطية: قالي هعالج ابنك من مس الجن وكان عايز يفضحني

العقوبة مالية فقط .. كهربا: لن يتم إيقافي بسبب الزمالك

صدمة لـ كلوب | ليفربول يفقد نجمه قبل موقعة برايتون بالدوري الإنجليزي

حديقة الحيوان تكشف لـ صدى البلد تفاصيل زيادة سعر التذكرة لـ65 جنيها

فصلوا رأسه عن جسده.. مناظرة النيابة لجثة معالج روحاني قتلته سيدة وخطيب شقيقتها بالهرم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس جيم.. ياسمين صبري تشعل انستجرام بإطلالة رياضية من المالديف.. شاهد

تورتة مبهرة.. عيد ميلاد فخم لابنة ماجد المصري الصغرى

بتسريحتها المفضلة.. أحدث ظهور لشقيقة هنا الزاهد