أحمد ربيع الغزالي: فكر حسن البنا حرف الإسلام ودفعه لطريق السياسة

قال الدكتور "محمد ربيع الغزالي"، مؤلف كتاب "ألغام في منهج الإخوان"، إنه أضمن لجماعة الإخوان لفترة طويلة من الزمن، حيث اختلط بهم فترة كبيرة حتى 2005 حينما أعلن انفصاله عنهم.





ونوه "ربيع الغزالي"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "محمد الباز" في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، إلي أن فكر حسن البنا حرف الإسلام، ودفعه لطريق السياسة، لافتا إلي أن كل الحركات السابقة لحسن البنا لم تكن تكفيرا للحكام والسياسية المعارضة مثلما فعل حسن البنا.





وأشار الدكتور "أحمد ربيع الغزالي"، إلي أن الإخوان عملوا علي التقاط الفتية والمتدينين لضمهم لتلك الجماعة.





لافتا، إلي أن بذرة أفكار حسن البنا كانت تهدف لإقصاء كل الأفكار المعادية، والسيطرة على كل أعضاء الجماعة بكل تفاصيل حياتهم.



