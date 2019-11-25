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مرأة

الملعقة السحرية قبل النوم تحمى قلبك وتحرق الدهون

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 01:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
فوائد عديدة لتناول ملعقة يوميا من بذور الشيا وإضافتها لأطباق طعامك فهى مصدر طبيعي لأحماض أوميجا-3 ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن

إليك أبرز فوائد بذور الشيا لصحتك يقدمها موقع برايت سايد فهى أفضل الحبوب لتسريع عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون المتراكمة وهضم الدهون

يساعد غنى بذور الشيا بأحماض أوميجا 3 فى الحد من الشهية ومنحك الشعور بالشبع لفترة أطول

ويساعد تناول بذور الشيا على منحك الشعور بالأسترخاء لذا يفضل إضافته لكوب الزبادى فى المساء لمنحك الشبع وعدم الرغبة لتناول مزيد من الطعام فى الليل بجانب غنى تلك الحبوب بكم كبير من مضاادات الأكسدة وأحماض الأمينية

ويساعد تناول بذور الشيا إلى خفض مستوى الكولسترول فهى حبوب مفيدة لصحة القلب تساعد فى تحسين قوة العضلات وتجدد الأنسجة.
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