بوصفات لا تتعدى 5 جنيهات.. تخلصى من تسوس الأسنان

يعتبر القضاء على مشكلة تسوس الأسنان واحدة من أكثر الأمور التي تشغل بال العديد منا يمكنك التخلص منها بعلاجات وأعشاب طبيعية تخلصك من مشكلة التسوس وحمايتها من الإصابة به والبكتريا الضارة يقدمها موقع برايت سايد



وصفة الملح والليمون



المكونات:



2 ملعقة من الملح

ليمون



طريقة الأستخدام :



لمدة دقيقة فى كل مرة .



أو يمكنك أستخدام الملح بوضع ملعقة من الملح فى ماء دافىء والمضمضة لمدة دقيقة فقط مرتين يوميا



وصفة حبة البركة والقرنفل



المكونات:



3 أكواب من الماء

2 ملعقة كبيرة من حبة البركة

3 ملاعق كبيرة من قرنفل

ربع ملعقة خل أبيض



طريقة التحضير:

اخلطي جميع المكونات جيدًا ثم ضعيه على النار حتى الغليان ثم ارفعيها واتركيها حتى تبرد وضعي الخليط في وعاء محكم واستخدميها كمضمضة للفم للتخلص من البكتيريا والقضاء على التسوس.

