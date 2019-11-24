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فن

بتعامل أبوها وحش.. سمية الألفي تفجر أزمة حفيدتها لينا الفيشاوي مجددا

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:41 م
سمية الألفي - أحمد
سمية الألفي - أحمد الفيشاوي وابنته لينا
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سعيد فراج
فجرت الفنانة سمية الألفي، أزمة حفيدتها لينا أحمد الفيشاوي، من جديد، ذلك خلال حوار مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس" عبر قناة النهار الفضائية.

وقالت سمية الألفي، في لقائها المتلفز، إنها استاءت من هذه الأزمة، مشيرة إلى أن "لينا" تعامل والدها بشكل سيئ، وذلك منذ سفرها مع والدتها وهي في عمر 4 سنوات، مشيرة إلى أن جدها الراحل فاروق الفيشاوي كان يريد رؤيتها بشدة قبل وفاته وبكى لهذه الأزمة.

وانهمرت سمية الألفي في البكاء خلال حديثها، وتابعت قائلة: "دي قصة طويلة أوي"، لافتة إلى أن مشاعرها تجاه حفيدتها لم تتأثر، وحينما تراها سوف تقوم باحتضانها ونسيان أي شيء.

كانت علاقة أحمد الفيشاوي بابنته "لينا" قد توترت مؤخرًا، لاسيما بعد عدم سداده نفقات دراستها، وكانت «لينا»، نشرت، في أغسطس الماضي، مقطع فيديو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، علقت من خلاله على أزمتها مع والدها الفيشاوى الصغير، بعد صدور حكم بالحبس ضده لعدم سداده النفقة الخاصة بها.

في بداية الفيديو، قامت لينا الفيشاوي بتعريف نفسها للمشاهدين، وبعدها بدأت في سرد حكايتها مع والدها، مشيرة إلى أنها لم تبصر والدها إلا حينما كان عمرها 3 سنوات، لافتة إلى أنها كانت تعلم وجود مشكلات بين والدتها هند الحناوي ووالدها أحمد الفيشاوي، وكانت تعتقد أن المشكلات تتعلق بالمصروفات والنقود.

وأضافت لينا الفيشاوي، أن والدتها هند الحناوى كانت ترغب في السفر لدراسة الدكتوراه في المملكة المتحدة، قبل 3 سنوات، وأرادت اصطحابها معها لتستكمل دراستها هناك، فوافق أحمد الفيشاوي بشرط أن يقوم هو باختيار المدرسة التي سوف تدرس فيها ابنته، وتم ذلك بالفعل.

وأوضحت لينا الفيشاوي، أن الحياة في بريطانيا صعبة جدًا ومكلفة، في حين أن والدها لم يتحمل مصروفاتها، وبعد ذلك تفاجأت بصدور حكم بحبس أحمد الفيشاوي لعدم سداد النفقة، لافتة إلى أن أبيها هاتفها بعد ذلك وطالبها بأن تكون جزءا من حياته وتعود للعيش معه.

وأشارت لينا الفيشاوي،إلى أنها استغربت حديث أبيها لأنها لم تشعر مرة أنه يهتم بها ويريد أن تكون جزء من حياته، لافتة إلى أنها تظن أنه يفعل ذلك لأمر يتعلق بالنقود والمصروفات، مؤكدة أنها لم تستشعر الحب من أحد سوى جدها الراحل فاروق الفيشاوي، مستنكرة ما يقوم به والدها وعدم رغبته في أن تحظى بتعليم راق وحياة كريمة.
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