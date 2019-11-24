متحدث مجلس النواب يحسم الجدل حول التعديل الوزاري ..شاهد

علق الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، على الأخبار المتداولة حول التعديل الوزاري المرتقب، قائلا إنه غير مهتم كثيرًا بتغير أسماء الوزراء، لكنه مهتم بالعمل فقط، معقبًا "لدينا رئيس لا يرضى بأي بديل للإنجاز".





وتابع "حسب الله"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" أن حركة الرئيس السيسي السريعة فرضت على مؤسسات الدولة أداء معينا، لافتَا إلى أن الرئيس يريد مسؤولين شرفاء قادرين على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.



