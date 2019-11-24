ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

انحراف طائرة على الممر.. شاهد تجربة طوارئ واسعة بمطار الأقصر

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:32 م
مطار الأقصر الدولى
مطار الأقصر الدولى
Advertisements
نورهان خفاجي
أجرى مطار الأقصر الدولى، اليوم الأحد، تجربة طوارئ واسعة النطاق لحادث انحراف طائرة عن الممر نتيجة هبوط عنيف مما أدى إلى كسر فى مجموعة العجل اليسرى وكذلك ميل الطائرة وانحرافها وارتطام المحرك بسطح المدرج وانفصاله عن جسم الطائرة واندلاع حريق به. 

وتم إطلاق سارينة الطوارئ من قبل برج المراقبة الجوية وعمليات المطار و تداول البلاغ من الجهات المعنية بإدارة الأزمات فى المطار والجهات الخارجية المختصة، وتمت الاستجابة في وقت قياسي من قوات الإطفاء والإنقاذ، وتوجه مركز القيادة المتحرك لقيادة الحادث مع فتح مركز عمليات الطوارئ الثابت لقيادة الحدث خارجيا وداخليا، وتفعيل مخطط سريان البلاغ لاستدعاء جميع عناصر الدعم الداخلى من المطار والخارجى من محافظة الأقصر من إسعاف وإطفاء مع غلق المحاور المرورية المؤدية إلى المستشفيات مع تجهيز مستشفيات الأقصر  لاستقبال جميع الحالات من اصابات ووفيات .

وأشاد الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات، بمستوى التدريب الذي وصل إليه العاملون بمطار الأقصر الدولي وجميع الجهات المتعاونة، و بمستوى التعاون والتنسيق بين المطار والجهات المعنية بالمحافظة لاحتواء الأزمة مضيفًا ان تجربة الطوارئ واسعة النطاق تُنفذ كل عامين مع الحرص على زيادة درجة الصعوبة والتحدى فى كل مرة وتأتى هذه التجربة فى صدارة تجارب الطوارئ التى تتعامل مع الأشلاء وحطام الطائرة بعد تحطمها.

ومن جانبه أشاد اللواء عماد ابو العزائم سكرتير عام محافظة الأقصر بنجاح التجربة وقدرة الأجهزة التي شاركت في مواجهة الأزمة، حيث قام كل جهاز بتقديم المساعدة المطلوبة منه في مواجهة الأزمة، كما قامت قوات الحماية المدنيةو الإطفاء وفرق الإسعاف والحريق وأجهزة المطار والحجر الصحي ولجنة تحقيق الحوادث بتنفيذ مهامها في وقت قياسي.

الجدير بالذكر تعاون الشركة المصرية للمطارات مع شركة مصر للطيران ضمن الجهات المشاركة فى الحدث لاستقبال أهالى المصابين والضحايا وتهدئتهم وإعطاء المعلومات الكافية عن ذويهم.
انحراف طائرة على الممر.. شاهد تجربة طوارئ واسعة بمطار الأقصر
انحراف طائرة على الممر.. شاهد تجربة طوارئ واسعة بمطار الأقصر
انحراف طائرة على الممر.. شاهد تجربة طوارئ واسعة بمطار الأقصر
انحراف طائرة على الممر.. شاهد تجربة طوارئ واسعة بمطار الأقصر
انحراف طائرة على الممر.. شاهد تجربة طوارئ واسعة بمطار الأقصر
انحراف طائرة على الممر.. شاهد تجربة طوارئ واسعة بمطار الأقصر
انحراف طائرة على الممر.. شاهد تجربة طوارئ واسعة بمطار الأقصر
Advertisements

ترشيحاتنا

راجعين النهاردة.. خالد النبوي يروج لـ مسلسل ممالك النار بهذه الطريقة

سائق يخفي كوكايين بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني داخل حاوية سمك مجمدة

اخبار النادي الاهلي.. بيع عمار حمدي والتعاقد مع نجم المنتخب الأولمبي.. وكواليس تهنئة الخطيب لـ الهلال

صدمة لـ كلوب | ليفربول يفقد نجمه قبل موقعة برايتون بالدوري الإنجليزي

تعديل موعد مباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.. المواعيد الجديدة لـ الأهلي والزمالك

ندمت على الزواج من مطرب معروف.. تعرف على زيجات ميرفت أمين

AdvertisementS

تفاصيل جديدة حول إيقاف كهربا وتغريمه ماليا بسبب الزمالك

فعال لعدوى التنفس والحروق .. تفاصيل سحب المضاد الحيوي الجلمنتين من الأسواق

مصر صدرت خدمة للعالم.. أول رد من أوبر علي تصريحات الرئيس السيسي

ندمت على الزواج من مطرب معروف.. تعرف على زيجات ميرفت أمين

اخبار الفن | سمية الألفي تروي قصة حب ليلى علوي لـ فاروق الفيشاوي.. هجوم على إعلامية كويتية بعد إهانتها لـ إلهام شاهين

النائب العام: التحقيق في إدعاء عائشة الشاطر تدهور حالتها الصحية داخل السجن

ملابس جيم.. ياسمين صبري تشعل انستجرام بإطلالة رياضية من المالديف.. شاهد

هددني بعلاقتنا.. المتهمة بقتل دجال ترعة المريوطية: قالي هعالج ابنك من مس الجن وكان عايز يفضحني

العقوبة مالية فقط .. كهربا: لن يتم إيقافي بسبب الزمالك

صدمة لـ كلوب | ليفربول يفقد نجمه قبل موقعة برايتون بالدوري الإنجليزي

حديقة الحيوان تكشف لـ صدى البلد تفاصيل زيادة سعر التذكرة لـ65 جنيها

فصلوا رأسه عن جسده.. مناظرة النيابة لجثة معالج روحاني قتلته سيدة وخطيب شقيقتها بالهرم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس جيم.. ياسمين صبري تشعل انستجرام بإطلالة رياضية من المالديف.. شاهد

تورتة مبهرة.. عيد ميلاد فخم لابنة ماجد المصري الصغرى

بتسريحتها المفضلة.. أحدث ظهور لشقيقة هنا الزاهد