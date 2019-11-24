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رياضة

قدم موسما استثنائيا.. إيدين هازارد: محمد صلاح الأحق بالكرة الذهبية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:41 م
صدى البلد
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أحمد هاني
اعترف النجم البلجيكي إيدين هازارد لاعب ريال مدريد، بأن الفرعون المصري محمد صلاح الأحق بالفوز بجائزة الكرة الذهبية بسبب ما قدمه الموسم الماضي.

وقال هازارد لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، "أرى أن الكرة الذهبية هذا العام يجب أن تُمنح لأحد لاعبي ليفربول، ماني أو صلاح أو فان دايك، يستحقونها".

وحول أزمة زميله بنزيما، قال "إنها مشكلة لـ فرنسا، ليس طبيعيا ألا يُستدعى بنزيما، لا أقول ذلك لأنه زميلي في الفريق، هو أفضل مهاجم في العالم الآن".

وأضاف هازارد بخصوص مبابي، "لو كنت قادرا على المساعدة في ضم مبابي لـ ريال مدريد غدا، فسأفعل ذلك، إنه موهبة عظيمة، في ظرف عدة أعوام سيكون أفضل لاعب في العالم".

جدير بالذكر أن محمد صلاح مرشح للحصول على جائزة الكرة الذهبية، وحصد المركز السادس النسخة الماضية من المسابقة.

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