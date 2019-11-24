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توك شو

عالم بالأزهر: مصر بطلة العالم في نسبة الطلاق

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:45 م
الشيخ إسلام رضوان
الشيخ إسلام رضوان
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توك شو
قال الشيخ إسلام رضوان، أحد علماء الأزهر الشريف، إن هناك مؤامرة على تفكيك الأسرة العربية، والأسرة المسلمة وتحديدًا الأسرة المصرية، موضحًا أن السوشيال ميديا تؤثر على الأسرة المصرية.

وأضاف رضوان، خلال حواره، ببرنامج «أصعب سؤال» الذي يبث عبر فضائية «الصحة والجمال»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن هناك بعض الأشخاص لديهم مصالح من تدمير الأسرة المصرية.

وأشار، إلى أن المواطن المصري عليه دور كبير فى محاربة هؤلاء الأشخاص الذين يريدون تدمير الأسرة، مؤكدًا أن الرجل إذا التزم بواجباته و المرأة ايضًا فلن تحدث أي مشكلات.

وأوضح أن مصر تعتبر من ابطال العالم فى ارتفاع نسبة الطلاق، وذلك بسبب الارتفاع الكبير فى نسبة الطلاق بمصر.

وتابع أن مصر تسجل حالة طلاق كل 4 دقائق لـ 6 دقائق، وأكد أن ارتفاع نسبة الطلاق يترتب عليها ارتفاع نسبة أطفال الشوارع وارتفاع الجرائم.
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