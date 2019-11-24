ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

اتحاد الصناعات: شراء ودعم المنتجات المحلية يعتبر أمنا قوميا.. فيديو

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:44 م
منتجات محلية
منتجات محلية
Advertisements
عمرو ممدوح
قال أحمد عتابي، عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية بالجيزة والمتحدث باسم شعبة المواد الغذائية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحث دائما على زيادة الانتاج، مشيرا إلى حرص الرئيس على المواطن والمنتج.

وأضاف عتابي، في حواره مع الاعلامية ريهام ابراهيم مقدمة برنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «سي بي سي» أن معظم المواد الغذائية أصبح يتم توفيرها محليا، وتم الاستغناء عن الكثير من المواد الغذائية التي كان يتم استيرادها من الخارج.

وأوضح المتحدث باسم شعبة المواد الغذائية، أن توفير انتاج وطني يوفر عملة صعبة للدولة، ويعطي فرصة لتخفيض الاسعار، وكذلك فرصة لتصدير المنتجات ذات الجودة العالية.

من جانبه قال الدكتور جمال الليثي، عضو اتحاد الصناعات، إن المواطن المصري حينما يشتري منتج محلي الصنع، فيجب عليه أن يعلم بأنه يوفر دخل لأسر أخرى، ويدر ربح لهم.

ولفت عضو اتحاد الصناعات، إلى أن ذلك يعتبر أمن قومي، مؤكدا أن المواطنين الصينيين، يرفضون التحدث بالانجليزية، ويرفضون تعلم لغة اخرى، وذلك من أجل إعلاء لغتهم الوطنية، وصناعاتهم الوطنية.
Advertisements

ترشيحاتنا

اخبار الفن | سمية الألفي تروي قصة حب ليلى علوي لـ فاروق الفيشاوي.. هجوم على إعلامية كويتية بعد إهانتها لـ إلهام شاهين

مصر صدرت خدمة للعالم.. أول رد من أوبر علي تصريحات الرئيس السيسي

وجوه جديدة في قائمة الزمالك لمواجهة إنبي غدا

حديقة الحيوان تكشف لـ صدى البلد تفاصيل زيادة سعر التذكرة لـ65 جنيها

صدمة لـ كلوب | ليفربول يفقد نجمه قبل موقعة برايتون بالدوري الإنجليزي

رئيس وزراء بريطانيا: سنخرج من الاتحاد الأوروبي قبل 21 يناير

AdvertisementS

تفاصيل جديدة حول إيقاف كهربا وتغريمه ماليا بسبب الزمالك

فعال لعدوى التنفس والحروق .. تفاصيل سحب المضاد الحيوي الجلمنتين من الأسواق

مصر صدرت خدمة للعالم.. أول رد من أوبر علي تصريحات الرئيس السيسي

ندمت على الزواج من مطرب معروف.. تعرف على زيجات ميرفت أمين

اخبار الفن | سمية الألفي تروي قصة حب ليلى علوي لـ فاروق الفيشاوي.. هجوم على إعلامية كويتية بعد إهانتها لـ إلهام شاهين

النائب العام: التحقيق في إدعاء عائشة الشاطر تدهور حالتها الصحية داخل السجن

ملابس جيم.. ياسمين صبري تشعل انستجرام بإطلالة رياضية من المالديف.. شاهد

العقوبة مالية فقط .. كهربا: لن يتم إيقافي بسبب الزمالك

هددني بعلاقتنا.. المتهمة بقتل دجال ترعة المريوطية: قالي هعالج ابنك من مس الجن وكان عايز يفضحني

صدمة لـ كلوب | ليفربول يفقد نجمه قبل موقعة برايتون بالدوري الإنجليزي

حديقة الحيوان تكشف لـ صدى البلد تفاصيل زيادة سعر التذكرة لـ65 جنيها

فصلوا رأسه عن جسده.. مناظرة النيابة لجثة معالج روحاني قتلته سيدة وخطيب شقيقتها بالهرم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس جيم.. ياسمين صبري تشعل انستجرام بإطلالة رياضية من المالديف.. شاهد

تورتة مبهرة.. عيد ميلاد فخم لابنة ماجد المصري الصغرى

بتسريحتها المفضلة.. أحدث ظهور لشقيقة هنا الزاهد