اتحاد الصناعات: شراء ودعم المنتجات المحلية يعتبر أمنا قوميا.. فيديو

قال أحمد عتابي، عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية بالجيزة والمتحدث باسم شعبة المواد الغذائية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحث دائما على زيادة الانتاج، مشيرا إلى حرص الرئيس على المواطن والمنتج.



وأضاف عتابي، في حواره مع الاعلامية ريهام ابراهيم مقدمة برنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «سي بي سي» أن معظم المواد الغذائية أصبح يتم توفيرها محليا، وتم الاستغناء عن الكثير من المواد الغذائية التي كان يتم استيرادها من الخارج.



وأوضح المتحدث باسم شعبة المواد الغذائية، أن توفير انتاج وطني يوفر عملة صعبة للدولة، ويعطي فرصة لتخفيض الاسعار، وكذلك فرصة لتصدير المنتجات ذات الجودة العالية.



من جانبه قال الدكتور جمال الليثي، عضو اتحاد الصناعات، إن المواطن المصري حينما يشتري منتج محلي الصنع، فيجب عليه أن يعلم بأنه يوفر دخل لأسر أخرى، ويدر ربح لهم.



ولفت عضو اتحاد الصناعات، إلى أن ذلك يعتبر أمن قومي، مؤكدا أن المواطنين الصينيين، يرفضون التحدث بالانجليزية، ويرفضون تعلم لغة اخرى، وذلك من أجل إعلاء لغتهم الوطنية، وصناعاتهم الوطنية.

