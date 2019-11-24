ماكياج صاخب.. رضوى الشربينى بإطلالة جديدة على إنستجرام.. شاهد

نشرت المذيعة رضوى الشربينى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على "إنستجرام" بإطلالة أنيقة.



وظهرت بها رضوى الشربينى ببلوزة باللون الفوشي ومنقوشة بأشجار سوداء، ولم تتكلف بكثير من الإكسسوارات واكتفت بعقد حول الرقبة باللون الأسود.



وتركت رضوى الشربينى، شعرها الأسود منسدلًا بين كتفيها بطريقة أنيقة، واعتمدت فى الماكياج على الألوان البنية للعيون التى تبرز جمالها مع الرموش السوداء، ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الهادئ.