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اقتصاد

قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية لمدة 7 ساعات

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 05:25 ص
قطع المياه
قطع المياه
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قسم الاقتصاد
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية بمنطقة باسوس، اليوم الإثنين، لمدة 7 ساعات، من الساعة العاشرة مساء اليوم، وحتى الساعة الخامسة فجر غد الثلاثاء، وذلك لأعمال غسيل الشبكات وتطهير الخزانات بالكلور.

وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.
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