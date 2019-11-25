محافظ الدقهلية عن المطالبة بتغيير أسماء قرى: مش كل واحد معدي مش عاجبه الاسم يعترض

أكد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية،أن مذكرة النيابة الإدارية المطالبة بتغيير أسماء قرى منافية للآداب العامة، لم تأت بسبب مطالب من أهالي القرى نفسها.



وقال شاروبيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «175 شخص من قرية تسمى أبو عرصة تقدموا بمطلب لتغيير اسم قريتهم إلى بلقاس أول، وحولنا الطلب إلى الجهات المعنية»، مشيرا إلى أنه تلقى موافقة من مديرية أمن الدقهلية بالموافقة على تغيير اسم قرية أبوعرصة، حيث سيعرض القرار خلال اجتماع المجلس التنفيذي.



وحول مطلب النيابة الإدارية قال «لا يوجد طلب مقدم من أهالي في هذه الحالة، ومذكرة النيابة أوضحت أنها لاحظت وجود اسم قرية منافي للآداب وطالبت بتغييره»، معلقا «الموضوع مش بيتم بالشكل ده، مش كل واحد معدي مش عاجبه اسم القرية هيتقدم بالطلب، الطلب يأتي فقط من الأهالي».



وتابع «هذه الأسماء متواجدة من سنوات، وكل محافظات مصر يوجد بها أسماء قرى غريبة منذ أيام الفراعنة، بل هناك أسماء عائلات غريبة»، متسائلا «ما العيب في قرية واعر، وكوم اليهود، ألا يوجد حي اسمه حارة اليهود».



واختتم «لا توجد لدينا مشكلة إذا تقدم الأهالي بطلب واختاروا اسما جديدا لقريتهم».