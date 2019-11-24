بـ روج أحمر.. زوجة تامر حسنى تشعل الـ إنستجرام بإطلالة أنيقة

حرصت الفنانة بسمة بوسيل زوجة المطرب تامر حسني، على مشاركة متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على "إنستجرام".



وظهرت فيها بـ جاكيت طويل باللون البيج وبأكمام واسعة، واختارت مجموعة من الخواتم الذهبية كـ اكسسوارات إطلالتها مع ساعة لليد باللون الذهبى.



وقامت برفع شعرها على طريقة ذيل الحصان الأنيقة ووضعت اكسسوارات للشعر باللون النبيتى المنقط، واعتمدت فى الماكياج على اللون البينك الفاتح كأيشادو للعيون مع الأيلاينر الرفيع والرموش الكثيفة، ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر اللامع الأنيق.