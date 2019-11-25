احميها من الختان.. قومى المرأة يطلق حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد الفتيات..برلمانيون معتقدات ترجع لعهد الفراعنة مازالت تسيطر علي بعض عقول العائلات.. ومجموعة أضرار تهدد حياة الأنثي بعد ختانها

أبرزها الوفاة السريعة.. صحة النواب تكشف عن 8 أضرار تصيب الفتاة بعد ختانها

تعليم البرلمان تطالب الدولة بإطلاق حملات توعية حول ضرر ختان الإناث

عقوبة تصل للسجن المشدد 5 سنوات.. برلمانية تحذر من ختان الإناث



تحت شعار " احميها من الختان "، يطلق المجلس القومى للمرأة هذا العام حملة ال 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، والتى يحتفل بها العالم كل عام في الفترة من 25 من نوفمبر والذي يوافق اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ، حتى 10 من ديسمبر الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان .



وأوضحت الدكتورة مايا مرسي ان المجلس اختار هذا العام تسليط الضوء خلال حملة "الـ16 يوم من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة" على موضوع مناهضة ختان الإناث باعتباره شكل من أشكال العنف الموجه ضد المرأة والفتاة، وفي إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وفي ضوء جهود اللجنة الوطنية لمناهضة ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة.



وأضافت أن المجلس القومى للمرأة ينظم هذا العام العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتوعوية بمختلف المحافظات على مدار الـ16 يوم بهدف رفع الوعى المجتمعي بهذه القضية من خلال الرسائل التوعوية الخاصة بالحملة، وخلق رفض مجتمعي للثقافات السلبية الموروثة حول ختان الإناث، بالإضافة الى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لها، بالإضافة إلى التوعية بقضية العنف ضد المرأة.



هذا ومن المقرر أن تتضمن أنشطة وفعاليات الحملة تنظيم مهرجان فنى رياضي لطلبة الإعدادية والثانوية بعدد من مدارس القاهرة الكبرى تحت عنوان "شباب ضد الختان" ، بالإضافة إلى عقد لقاء للسفيرات الأجانب وزوجات السفراء لتعريفهن بجهود الدولة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة.



ومن المقرر ايضا تنظيم حملة طرق الأبواب وقوافل تثقيفية تحمل عنوان احميها من الختان في 8 محافظات هى بني سويف، الفيوم، المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، أسوان، بالإضافة الى تنظيم ندوات للتعريف بأنشطة وجهود مكتب شكاوى المرأة وتقديم عروض فنية من خلال المسرح التفاعلي في عدد من هذه المحافظات.



كما سيتم تنفيذ جدارية لمناهضة العنف ضد المرأة ذات الإعاقة تحمل عنوان "يلا نحميها"، بالإضافة الى عقد لقاءات مع مسئولى وحدات تكافؤ الفرص ومسؤولى تنفيذ إستراتيجية العنف ضد المرأة بالوزارات المختلفة.



هذا وسيتم أيضًا تنظيم مجموعة من الندوات واللقاءات حول "مناهضة العنف ضد المرأة وختان الإناث"، كما ينظم المجلس لقاءات مجمعة لرفع وعى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالمدارس لتوعيتهم بكيفية استقبال ومعالجة حالات العنف والتحرش بالمدارس، أو ملاحظة سلوكيات بعض الطلبة والطالبات الذين تعرضوا للعنف ولم يقوموا بطلب المساعدة، كما سيتم عقد عدة ندوات بعدد من فروع مكتبات مصر العامة بالمحافظات.



جدير بالذكر أن حملة الـ 16 يوم من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة أطلقتها منظمة الأمم المتحدة، وتهدف إلى رفع الوعي وخلق رأي عام مساند في كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة جميع أشكال العنف الموجهة ضد المرأة والفتاة وتسليط الضوء على هذه المشكلة ودعوة المجتمع المحلي والدولي للسعى نحو إيجاد حلول جذرية لها.



وفي المقابل، قالت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن اتجاه المجلس القومي للمرأة لإطلاق حملة أحميها من الختان جيدة جدًا، حيث أن هذه الحملة تتضمن العديد من المميزات الفريدة من نوعها مثل تنظيم مهرجان فنى رياضي لطلاب الإعدادية والثانوية بعدد من مدارس القاهرة الكبرى وغيرها.



وأضافت "نصر" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ما يقوم به المجلس القومي للمرأة الآن هو اتجاه قوي لحس المجتمع على خطورة هذه الظاهرة على صحة الفتيات، لافتة إلى أنه حيث أن تنظيم مهرجان يضم الالف من الطلاب في مراحل الاعدادية والثانوية وغيرهم من الأساتذة والمواطنين رسالة قوية لتصحيح مفاهيم مغلوطة.



وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان إلى ضرورة أن تسلط الدولة الضوء على ظاهرة ختان الإناث بشكل مستمر عن طريق العديد من المنابر الاعلامية والاسلامية وغيرها للقضاء بشكل نهائي على هذه الظاهرة.



كما أشادت آمنة نصير عضو مجلس النواب، بجهود المجلس القومي للمرأة لانطلاقة حملة أحميها من الختان لـ 16 يوم من الانشطة لمناهضة العنف ضد المرأة والتي يحتفل بها العالم كل عام في الفترة من 25 من نوفمبر والذي يوافق اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.



وقالت "نصير" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ختان الإناث كانت القضية التي تبنتها منذ 30 عاما حتى وصلت بها إلى البرلمان فقدمت مشروع قانون تمت الموافقة عليه من جانب البرلمان يتضمن توقيع عقوبة تصل لـ 5 سنوات سجن مشدد لكل من يقوم بختان الفتاة سواء كان طبيب او غير ذلك.



وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن ما يقوم به المجلس القومي للمرأة الان هو استكمال لما قامت به سابقا من جهود لإفاقة المواطنين من هذه العادات السيئة التي لا تجني سوا الخراب والضياع للأنثي.



وأوضحت النائبة أن هناك عددا من المواطنين يعتقدون أن معنى الرجولة هي أن يقوم بأخذ حق المرأة او الاعتداء عليها، وهذا امر غير مقبول لان الرجولة الحقيقية هي الوقوف وحمايتها من أي أذى قد يلحق بها حيث أن الرسول صلي الله عليه وسلم أوصى بذلك.



وطالبت النائبة بضروة أن يقوم شيوخ الأزهر من خلال المساجد بتوعية المصلين بهذا العادات القديمة الخاطئة وتصحيح الأفكار المغلوطة.



ومن جانبه، أيدت إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، حملة أحميها من الختان الذي اطلقها المجلس القومي للمرأة لـ 16 يوم من الانشطة لمناهضة العنف ضد المرأة والتي يحتفل بها العالم كل عام في الفترة من 25 من نوفمبر والذي يوافق اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.



وقالت "شاكر" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك عدة معتقدات خاطئة تدفع الاشخاص إلى ختان الاناث، وابرزها العادات القديمة منذ عهد الفراعنة والموروثات الخاطئة في أذهان عدد كبير من الأفراد بالمحافظات الصعيد وغيرها حيث يعتقدون أن الختان هو الملاذ الآمن للنظافة والشرف لحماية الأنثى من الخطر.



وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن ماقامت به المجلس القومي للمرأة من أنشطة توعية هو الحل للقضاء على ظاهرة ختان الاناث، ولابد أن تستهدف حملات التوعية جميع أفراد العائلة، لافتة إلى أن في محافظات الصعيد تسيطر الجدة على المنزل وتقوم بإطلاق التوجيهات للأب والأم لختان فتياتهم من اجل العفة كما تعتقد.



وأكدت النائبة لـ"صدى البلد"، أن هناك أكثر من 8 اضرار جسيمة تسببها الختان للانثى وهي النزيف الشديد حيث تحتوي الانسجة التي يتم قطعها على الاوعية الدموية، وانتشار التسمم في جسم الفتاة نتيجة لوجود بكتريا حيث أن هذه تعتبر عملية تحتاج إلى غرفة عمليات معقمة داخل المستشفيات المتخصصة، لأن ذلك ممنوع منعًا باتًا يقوم الاهالي بجلب الداية أو الحلاق والطبيب داخل المنزل ليجري هذه العملية مما يؤدي إلى تسمم الفتاة.



وأكدت أيضا النائبة، أن من أبرز الاسباب أيضا التي تصيب الفتيات بالخطر الألم الشديد الناتج عن الختان بالاضافة الى الاخطار التي تم ذكرها التي يؤدي إلى الصدمة الشديدة مما يؤدي إلى الوفاة الفورية، موضحة أنه في حالة عدم اصابة الفتاة بحدي هذه الأضرار تصاب الفتاة بالخلل النفسي مما تشهده من ألم شديد في أجزاء جسدها الحساسة مما يعرضها للمرض النفسي الشديد.