انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لموجهات التربية الرياضية الأزهرية

انطلقت الأحد أولي فاعليات الفوج الثالث للبرنامج المهنى التدريبي لمُوجهات التربية الرياضية بالمناطق الأزهرية، وتقام الدورة بمركز التدريب بمعهد فؤاد محي الدين بالقاهرة



وفي المحاضرة الأولى، عرض رمضان أحمد صادق مدير البرنامج التدريبي البرنامج اليومي للمحاضرات، رؤية ورسالة الإدارة العامة للرعاية الرياضية وأهداف البرنامج التدريبي، وألقى المحاضرة الثانية، الأستاذ أشرف اللاوندى مدير رعاية الطلاب بمنطقة دمياط، بعنوان متطلبات جودة التعليم في الأنشطة والمسابقات الرياضية



كما ألقى المحاضرة الثالثة الأستاذ سعيد سالم موجه عام التربية الرياضية منطقة القاهرة قام بإلقاء محاضرة بعنوان أسس ومبادئ التوجيه الفنى في التربية الرياضية.



جدير بالذكر أن هذا البرنامج المهنى التدريبي هو الأول من نوعه لموجهات التربيه الرياضيه بالادارات التعليميه وذلك لتبادل الخبرات بين كافة المناطق بهدف تفعيل ممارسة الأنشطة الرياضية .



يقام البرنامج تحت رعاية الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية وبإشراف الأستاذ مجدي السمين رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب بقطاع المعاهد الأزهرية وبتوجيهات ومتابعه الدكتورة نوال حسنى مدير عام الرعايه الرياضية بالأزهر الشريف وذلك بالنتسيق مع الأستاذ على فرج مدير عام الاداره العامه للتدريب وتنمية المهارات بمشيخة الأزهر الشريف و المدير التنفيذى للبرنامج الأستاذ رمضان أحمد صادق .



