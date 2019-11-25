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اقتصاد

تعاون بين الإمارات والسويد في الشركات الصغيرة وريادة الأعمال

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 02:01 ص
خلال التوقيع
خلال التوقيع
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وكالات
وقعت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الاقتصاد، مع مملكة السويد، ممثلة بوزارة التجارة والصناعة والابتكار، مذكرة تفاهم جديدة للتعاون في مجالات الابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وذلك خلال زيارة لوفد رفيع المستوى من دولة الإمارات ترأسه وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إلى العاصمة السويدية ستوكهولم.

وأكد المنصوري أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين سجل نحو 940 مليون دولار (3.45 مليارات درهم) بنهاية 2018، ومن المتوقع أن يتجاوز المليار دولار (3.68 مليارات درهم) بنهاية العام الجاري.

وقدم المنصوري الدعوة إلى وزير التجارة والصناعة والابتكار بالسويد، إبراهيم بايلان، لتنظيم زيارة إلى الدولة، وحضور افتتاح معرض إكسبو 2020.

وأوضح أنه تم الانتهاء من نحو 90% من الأعمال في إكسبو 2020، وأنه يمثل فرصة ذهبية لكل الشركات والحكومات المشاركة، بما فيها مملكة السويد، مع الإشارة إلى أهمية بحث سبل الاستفادة من هذه المنصة المتميزة للتعاون التجاري والاقتصادي بين الشركات السويدية ونظيرتها الإماراتية، وكذلك الشركات الدولية العاملة في المنطقة ككل.

وقال إبراهيم بايلان، إن دولة الإمارات تعدّ اليوم منفذًا مهمًا لتصدير المنتجات السويدية إلى المنطقة، لما تتمتع به من موقع جغرافي متميز وإمكانات تجارية متقدمة، وأشار إلى حرص السويد على تحقيق مشاركة متميزة في إكسبو 2020، وأنه يمثل فرصة مثالية للحكومة والشركات السويدية، لتعزيز حضورها في المنطقة.

كما استعرض الوزير السويدي الخطوات التي تم تنفيذها حتى الآن، لتصميم جناح مملكة السويد في معرض إكسبو 2020 بمعايير عالمية وبيئية.
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