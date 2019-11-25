المؤتمر الدولي للبحث العلمي بعلاج طبيعي القاهرة.. 28 نوفمبر

تنظم كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة، المؤتمر الدولي الثاني للبحث العلمي وتطبيقاته العملية في العلاج الطبيعي بعنوان "التوعية المجتمعية عن العجز والوقاية منه"، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، يوم الخميس 28 نوفمبر الجاري، بقاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية، بمشاركة عددًا من العلماء والأساتذة والباحثين المصريين والعرب.



ويهدف المؤتمر إلى زيادة التوعية المجتمعية عن دور العلاج الطبيعي في حالات الإعاقة المختلفة، وتبادل الخبرات العلمية والعملية بين الخبراء والاستشاريين الدوليين في مجال العلاج الطبيعي، والاطلاع على آخر المستجدات في مجال التأهيل التي تخدم المجتمع المصري والدولي.



وتحرص جامعة القاهرة على دعم وتطوير المنظومة البحثية بكليات ومعاهد الجامعة، والتحسين المستمر لبيئة البحث العلمي، وتشجيع العلماء والباحثين، وتعزيز الدعم المادي واللوجيستي للبحث العلمي، وتطوير المعامل البحثية، وتوجيه الأقسام العلمية نحو التركيز على الأبحاث ذات الطابع المعاصر لتلبي احتياجات المجتمع.



ويتضمن المؤتمر الدولي الثاني للبحث العلمي وتطبيقاته العملية، عدد من المحاور تتمثل في دور العلاج الطبيعي في التعامل مع إصابات العمل والحوادث المختلفة،



كما يناقش دور العلاج الطبيعي في التوعية عن الأوضاع الحياتية الصحيحة أثناء العمل، ورفع المستوى الثقافي والمجتمعي عن العلاج الطبيعي ودوره في تحسين الأداء، والارشادات التوعوية للوقاية من العجز.