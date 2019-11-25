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فن

ببلوزة تايجر وبنطلون أسود.. غادة رجب بصحبة حسين فهمى.. شاهد

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 12:11 ص
حسين فهمى وغادة رجب
حسين فهمى وغادة رجب
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محمد بدران
نشرت الفنانة غادة رجب صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت غادة رجب بصحبة النجم الكبير حسين فهمى باحدى الحفلات ولاقت الصور اعجاب متابعيها".

وتألقت غادة رجب ببلوزة تايجر وبنطلون اسود وشعر منسدل واعتمدت ميك آب بسيط يبرز جمال ملامحها، وظهر حسين فهمى ببدله انيقة.

واحيت الفنانة غادة رجب مؤخرًا حفل افتتاح مدرسة ايجيبت جولد المتخصصة في صناعة المجوهرات بالقليوبية، والذي تم تنظيمه في مقر المدرسة بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

يُذكر أن آخر أعمال غادة رجب كانت مشاركتها في الأوبريت الغنائى "حلوة بنت اللذينة" بجانب أحمد شيبة ومجد القاسم ومصطفى كامل وغادة رجب وأحمد كامل ومن إخراج عبدالمنعم ربيع وكلمات وألحان مصطفى كامل.
ببلوزة تايجر وبنطلون أسود.. غادة رجب بصحبة حسين فهمى.. شاهد
ببلوزة تايجر وبنطلون أسود.. غادة رجب بصحبة حسين فهمى.. شاهد
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