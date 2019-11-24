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تعليم

أسرة طلاب من أجل مصر في جامعة السويس تنظم حملة للتبرع بالدم

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 11:49 م
طلاب من اجل مصر في
طلاب من اجل مصر في جامعة السويس تنظم حملة للتبرع بالدم
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حسن غنيمة
نظمت أسرة طلاب من اجل مصر بجامعة السويس الحملة الثانية، اليوم، للتبرع بالدم داخل الحرم الجامعي بالسلام 1 بالتعاون مع المركز الإقليمي لنقل الدم بالسويس برعاية الدكتور سيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس.

وشهدت الحملة إقبالا كثيفا من الطلاب الذين توافدوا على سيارة التبرع طلاب من مختلف كليات الجامعة وقام أعضاء الأسرة بتنظيم توافد الطلاب حتى تتم عمليات التبرع بمنتهى السلاسة واليسر.

وقال الدكتور علاء الدين يونس رائد الأسرة بالجامعة، إن هذه ليست الحملة الأولى التي تنظمها الأسرة ، سبق وتم تنظيم حملة مماثلة الاسبوع الماضي بمقر كلية التجارة جامعة السويس وشهدت أيضا إقبالا جيدا من طلاب الكلية، وان هذا النشاط يأتي ضمن الأنشطة المختلفة للأسرة تحت مظلة اتحاد طلاب الجامعة.

واضاف دكتور علاء يونس، ان الاسرة تدعم جهود وزارة الصحة في إدامة توفير وحدات الدم لتكون جاهزة لمن يستحقها من المرضى المحتاجين.
أسرة طلاب من أجل مصر في جامعة السويس تنظم حملة للتبرع بالدم
أسرة طلاب من أجل مصر في جامعة السويس تنظم حملة للتبرع بالدم
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