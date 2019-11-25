نتائج جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة في مجال ضبط جرائم التهريب

شن قطاع أمن المنافذ حملة أمنية مكبرة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.



أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. وذلك على النحو التالى:



ففى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط (12) قضية تهريب أبرزها (ملابس أجنبية الصنع – ماكينة تفتيح وتصنيع كرتون مستعملة – أسطوانات وأحجار قطع – مستحضرات تجميل وقطع غيار سيارات ودراجات نارية – سخانات كهربائية - ملابس – إطارات كاوتش – معسل – زيت شيشة إلكترونية – ساعات يد ذكية ) .. بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى قرابة 763 ألف جنيه .



و فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط (2) قضية تهريب مبالغ مالية بالجنيه المصرى.. بإجمالى مبالغ مضبوطة 326 ألف جنيه.



و فى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (49) قضية ( مزاولة مهنة بدون تصريح ، إنتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات مسطح مائى ، إنتحال صفة ).



و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (1005) مخالفة مرورية متنوعة.



و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (290) حكم قضائى متنوع.



و فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات" تم ضبط عدد (3) قضايا متنوعة .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

