ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

نتائج جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة في مجال ضبط جرائم التهريب

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 02:01 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
Advertisements
مصطفى الرماح - محمد العيسوى
شن قطاع أمن المنافذ حملة أمنية مكبرة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. وذلك على النحو التالى:

ففى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط (12) قضية تهريب أبرزها (ملابس أجنبية الصنع – ماكينة تفتيح وتصنيع كرتون مستعملة – أسطوانات وأحجار قطع – مستحضرات تجميل وقطع غيار سيارات ودراجات نارية – سخانات كهربائية - ملابس – إطارات كاوتش – معسل – زيت شيشة إلكترونية – ساعات يد ذكية ) .. بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى قرابة 763 ألف جنيه .

و فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط (2) قضية تهريب مبالغ مالية بالجنيه المصرى.. بإجمالى مبالغ مضبوطة 326 ألف جنيه.

و فى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (49) قضية ( مزاولة مهنة بدون تصريح ، إنتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات مسطح مائى ، إنتحال صفة ).

و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (1005) مخالفة مرورية متنوعة.

و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (290) حكم قضائى متنوع.

و فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات" تم ضبط عدد (3) قضايا متنوعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمن المنافذ في 24 ساعة.. تحقيق العديد من النتائج الإيجابية

ضبط أكثر من ألفي قضية تنقيب وتعد على أرض آثار و20 قضية تهريب

مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون

خلال 24 ساعة .. جهود قطاع أمن المنافذ في مجال ضبط جرائم التهريب

نتائج إيجابية .. جهود قطاع أمن المنافذ خلال 48 ساعة

نتائج إيجابية.. الأمن يكثف حملاته على محطات المترو والسكك الحديد

ترشيحاتنا

شاهد | محمد صلاح يعلن ممارسة لعبة جديدة غير كرة القدم

أغرب 3 تصريحات لـ زوجة عن زوجها .. سمية الألفي تتحدث عن فاروق الفيشاوي

الوصية الواجبة في الميراث .. معمول بها في القانون المصري .. الإفتاء توضح موقفها من الشرع|فيديو

النائب العام: التحقيق في إدعاء عائشة الشاطر تدهور حالتها الصحية داخل السجن

ايات ابطال سحر تعطيل الزواج.. لعلاجه قبل فوات الأوان

حكم الصلاة بـ الفانلة الحمالات .. الإفتاء توضح | فيديو

AdvertisementS

بعد 17 يومًا على رحيل هيثم أحمد زكي.. تصرف مفاجئ من خطيبته

مصر صدرت خدمة للعالم.. أول رد من أوبر علي تصريحات الرئيس السيسي

صدمة لـ كلوب | ليفربول يفقد نجمه قبل موقعة برايتون بالدوري الإنجليزي

أمير مرتضى يكشف السبب وراء استبعاد أوباما وجمعة وحامد من مباراة إنبي

هددني بعلاقتنا.. المتهمة بقتل دجال ترعة المريوطية: قالي هعالج ابنك من مس الجن وكان عايز يفضحني

النائب العام: التحقيق في إدعاء عائشة الشاطر تدهور حالتها الصحية داخل السجن

فعال لعدوى التنفس والحروق .. تفاصيل سحب المضاد الحيوي الجلمنتين من الأسواق

بـ فرمان من الخواجة .. نجم المنتخب الأولمبي في الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

جيب قصير وجاكت ملون.. كندة علوش تتألق بـ إطلالة أنيقة من مهرجان القاهرة السينمائي

مصطفى بكري يكشف أهم التعديلات القادمة في الدولة..فيديو

مفاجأتان سارتان لـ تركي آل الشيخ.. تفاصيل

اخبار الزمالك اليوم.. إيقاف كهربا.. الغائبون عن قائمة الفريق أمام إنبي.. سبب استبعاد أوباما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس جيم.. ياسمين صبري تشعل انستجرام بإطلالة رياضية من المالديف.. شاهد

تورتة مبهرة.. عيد ميلاد فخم لابنة ماجد المصري الصغرى

بتسريحتها المفضلة.. أحدث ظهور لشقيقة هنا الزاهد