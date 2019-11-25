حملات أمنية.. ضبط 229 قطعة سلاح ناري و 339 قضية مخدرات

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية ، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .



وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (عدد 229 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 204 متهم) .. وذلك على النحو التالى:-

(19) بندقية آلية، و (2) بندقية رصاص، و (43) بندقية خرطوش، و (18) طبنجة، و (147) فرد محلى، و (324) طلقة مختلفة الأعيرة ، و (25) خزينة متنوعة، و (265) قطعة سلاح أبيض، و ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية.



و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (85187) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(366) حكم جناية، و (24559) حكم حبس جزئى، و (4691) حكم حبس مستأنف، و (42967) حكم غرامة، و (12604) حكم مخالفة .



و فى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (339) قضية مخدرات بحوزة (362) متهم ، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 118,053 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 13,144 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 10,948 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الشابو وزنت ( 275 جرام )، و كمية من مخدر الأستروكس وزنت (4,370 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الفودو وزنت ( 310 جرام)، و عدد (11633) قرص مخدر .



و فى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط (3) تشكيلات عصابية ، ضموا (6) متهمين ، إرتكبوا (30) حادث متنوع .



و فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين تم ضبط (56) متهم.



و فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (28) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.



و فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تم إعادة ( سيارتين – 2 دراجة نارية) مُبلغ بسرقتهم .



و فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (316) دراجة نارية مخالفة.



و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (30236) مخالفة مرورية .



و فى مجال فحص السائقين تم فحص (129) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، تبين إيجابية (14) منهم .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

