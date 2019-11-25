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حوادث

ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 04:03 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح - محمد العيسوى
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4700) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:
(1770) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(179) مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير "، و(11) دراجة نارية مخالفة، و(17) مخالفة "موقف عشوائى"، و(29) مخالفة شروط الترخيص، و(31) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
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