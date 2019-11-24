3 نصائح تساعدك فى التخلص من البقايا اللاصقة داخل الأواني



- يجب أن نضع القليل من الماء بداخل الأوانى ثم نضعها على النار لتسخن، ونتخلص من البقايا اللاصقة دون الاضطرار إلى فركها بشكل طويل ومتعب.



- نقوم بالتخلص من الماء الساخن وغسلها جيدًا بالماء والصابون حتى تصبح نظيفة ولامعة، ولكن إذا ظل بداخلها بعض الروائح النفاذة يجب أن نضع بداخلها المياه والصابون ونتركها تنقع لمدة 30 دقيقة ثم نقوم بغسلها.

يعد غسيل الأوانى من الأمور الشاقة على المرأة، وخاصة لأنها يجب أن تتخلص منها بشكل سريع حتى لا تظل بها روائح نفاذة وكريهة، وأليكم أهم النصائح التى نشرها موقع "wikihow" حول غسلها:-- يجب أن نزيل الطعام الباقى داخل الأوانى ونتخلص منه نهائيًا، ثم نقوم بغسل الأوانى بالماء للتخلص من الصوص المتبقى بداخلها أولًا.