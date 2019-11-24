ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بدء الدراسة بالمعهد الفني للتمريض جامعة السويس

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 11:49 م
بدء الدراسة بالمعهد
بدء الدراسة بالمعهد الفني للتمريض جامعة السويس
Advertisements
حسن غنيمة
وافق المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ،اليوم وخلال اجتماع حضره الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، على بدء الدراسة بالمعهد الفني للتمريض بجامعة السويس العام الدراسي المقبل.

أعلن الدكتور السيد الشرقاوى، رئيس جامعة السويس أن الجامعة بدأت فى إعداد مدرجات الدراسة بمجمع كليات الطب التابع للجامعة بمنطقة التوفيق استعدادا لبدء الدراسة.

وقال الدكتور سيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، إن الجامعة تسير بخطى ثابته في طريق استكمال منظومة الكليات والمعاهد المتعلقة بالقطاع الطبي التي طالما انتظرها مجتمع الجامعة المحيط بها.

وأضاف الشرقاوى فى تصريحات صحفية له اليوم ،أنه سبق وأن افتتح كلية الطب البشري بالجامعة واستقبلت أولى دفعاتها في العام الجامعي 2018 / 2019.

كما وافق المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء كلية طب الأسنان ، وكلية العلاج الطبيعي، بالإضافة إلى الدعم المتواصل من الدولة لأجل سرعة الانتهاء من إنشاء المستشفى الجامعي .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

رسميا.. إعلان نتيجة مسابقة أفضل جامعة خلال ديسمبر المقبل

ترشيحاتنا

متحدث النواب: تحديد مصير النائب أحمد الطنطاوي خلال أيام .. شاهد

حديقة الحيوان تكشف لـ صدى البلد تفاصيل زيادة سعر التذكرة لـ65 جنيها

مصر صدرت خدمة للعالم.. أول رد من أوبر علي تصريحات الرئيس السيسي

شاهد.. زوجة أحمد السقا بصحبة تامر حبيب ونجلها ياسين

تأجيلات جديدة.. كاف يفجر أزمة كبرى لـ لجنة المسابقات في اتحاد الكرة.. تفاصيل

بعد 17 يومًا على رحيل هيثم أحمد زكي.. تصرف مفاجئ من خطيبته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس جيم.. ياسمين صبري تشعل انستجرام بإطلالة رياضية من المالديف.. شاهد

تورتة مبهرة.. عيد ميلاد فخم لابنة ماجد المصري الصغرى

بتسريحتها المفضلة.. أحدث ظهور لشقيقة هنا الزاهد