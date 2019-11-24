بدء الدراسة بالمعهد الفني للتمريض جامعة السويس

وافق المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ،اليوم وخلال اجتماع حضره الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، على بدء الدراسة بالمعهد الفني للتمريض بجامعة السويس العام الدراسي المقبل.



أعلن الدكتور السيد الشرقاوى، رئيس جامعة السويس أن الجامعة بدأت فى إعداد مدرجات الدراسة بمجمع كليات الطب التابع للجامعة بمنطقة التوفيق استعدادا لبدء الدراسة.



وقال الدكتور سيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، إن الجامعة تسير بخطى ثابته في طريق استكمال منظومة الكليات والمعاهد المتعلقة بالقطاع الطبي التي طالما انتظرها مجتمع الجامعة المحيط بها.



وأضاف الشرقاوى فى تصريحات صحفية له اليوم ،أنه سبق وأن افتتح كلية الطب البشري بالجامعة واستقبلت أولى دفعاتها في العام الجامعي 2018 / 2019.



كما وافق المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء كلية طب الأسنان ، وكلية العلاج الطبيعي، بالإضافة إلى الدعم المتواصل من الدولة لأجل سرعة الانتهاء من إنشاء المستشفى الجامعي .



