ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مواصلة الجهود الشرطية لتحقيق الأمن ومواجهة الخروج عن القانون

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 09:07 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
Advertisements
مصطفى الرماح - محمد العيسوى
قامت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:-

قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (1324) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1002) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (غش غذائى، لحوم و مصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (11663) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وفى سياق متصل أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، تلوث المجرى المائى لنهر النيل، حماية منافع الرى والصرف، حماية الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة وحماية الأراضى الزراعية، ملاحة داخلية) عن ضبط (292) قضية متنوعة.

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط (184) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك ، حماية الأموال ، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (6) قضايا متنوعة.

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عن ضبط (10) قضايا (مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات، مطبوعات).

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون

نتائج إيجابية.. الأمن يكثف حملاته على محطات المترو والسكك الحديد

نتائج جهود حملات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات

ترشيحاتنا

الطريق إلى القمة.. الأهلي يواجه الجونة تحت شعار استعادة الانتصارات

هل يشعر الميت بزيارة أهله .. الإفتاء تجيب| فيديو

هل يجب الاغتسال بعد شرب الخمر أم يكفي الوضوء للصلاة؟.. علي جمعة يجيب

65 جنيها للدخول .. لماذا رفعت حديقة الحيوان سعر التذكرة

أسعار فولكس فاجن volkswagen.. اليوم

كنت عارفة إنه بيخوني .. تصريح مثير من سمية الألفي عن فاروق الفيشاوي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أحدث السيارات الصينية الجديدة المنتظرة في مصر .. صور

المنافسة تشتد على الأجمل.. شاهد إطلالات سيرين عبد النور وسميرة سعيد وأحلام

بفستان أسود أنيق.. رانيا منصور تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها