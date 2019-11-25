اعترافات لصين سرقا سيارة لمساومة صاحبها.. ونفذ جريمة سرقة قبل إعادتها لصاحبها

قررت النيابة العامة حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامهم بسرقة سيدة أثناء سيرها بمدينة نصر.



وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد شدد علي تواجد الأطواف الأمنية المباحثية بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالأمن العام، وفى أثناء مرور المقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بشارع أبو العتاهية تنامى إلي سمعهم صوت استغاثة صادر من إحدى السيدات.



باستبيان الأمر تقابل مع ربة منزل قررت بأنها حال سيرها بمحل البلاغ فوجئت بسيارة " لم تتمكن من التقاط أرقامها " يستقلها شخصان قام أحدهما بخطف حقيبة يدها وبداخلها هاتف محمول ولاذا بالفرار.



بتتبع خط سير هروب المتهمين أمكن ضبطهما وتبين أنهما عاطلان حال استقلالهما السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه، بالكشف الفني عن السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها.



واعترف المتهمان بسرقة السيارة حال تواجدها بشارع الميرغني دائرة قسم شرطة مصر الجديدة بإسلوب " المغافلة " بقصد مساومة مالكها لإعادتها له نظير مبلغ مالي 40 ألف جنيه.

