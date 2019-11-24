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برلمان

أخبار البرلمان| 8 أضرار جسيمة تصيب الفتاة بعد الختان.. ومفاجأة حول موعد التعديل الوزاري

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 11:58 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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حسن رضوان
نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة الاحد 24 نوفمبر، بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:

أبرزها الوفاة السريعة.. "صحة النواب" تكشف عن 8 أضرار جسيمة تصيب الفتاة بعد ختانها
أيدت إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، حملة "احميها من الختان" التي أطلقها المجلس القومي للمرأة لـ 16 يوما من الانشطة لمناهضة العنف ضد المرأة والتي يحتفل بها العالم كل عام في الفترة من 25 من نوفمبر والذي يوافق اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

برلماني يكشف موعد التعديل الوزاري المرتقب
رجّح النائب محمد عبد الغني، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إجراء التعديل الوزاري المرتقب قبل نهاية الشهر الحالي.

يصل لـ 2000 جنيه.. النواب يدعم المستأجرين بقانون الإيجار القديم| تفاصيل
كشف النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، عن آليات عمل صندوق التكافل الإسكاني بـ مشروع قانون الإيجار القديم ، المحال للجنة الإسكان بالبرلمان، برئاسة النائب عماد سعد حمودة.

رئيس مجلس النواب يستقبل سفير دولة الإمارات.. صور
استقبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب – اليوم – جمعة مبارك الجنيبي سفير دولة الإمارات بالقاهرة.

بعد تحرك النيابة الادارية.. البرلمان يكشف كيفية تغيير أسماء القرى المنافية للآداب
قال النائب محمد الفيومى ، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إنه من حق النيابة الادارية أن تتقدم بأى مذكرة للمجلس المحلى لأى محافظة بهدف الاعتراض على اسم أى قرية منافية للأداب العامة فى أى محافظة على مستوى مصر، بحيث يتم مناقشة اسم كل قرية على حدة.

للربط بين جميع دول القارة.. فرج عامر يطالب الرؤساء الأفارقة بتنفيذ رؤية السيسي
أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية القضايا التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته بالمائدة المستديرة أمام منتدى أفريقيا 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة تأكيده أنه تم صرف 4 تريليونات جنيه في البنية الأساسية لمصر خلال الخمس سنوات الماضية، أي ما يعادل 250 مليون دولار، وأننا نواجه مشكلة كبيرة فى البنية التحتية والمعلوماتية في أفريقيا ومطالبته للمستثمرين بالمشاركة في البنية التحتية الأفريقية دون خوف.

تعليم البرلمان تطالب بإطلاق حملات توعية حول أضرار ختان الإناث
قالت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن اتجاه المجلس القومي للمرأة لإطلاق حملة أحميها من الختان جيدة جدًا، حيث إن هذه الحملة تتضمن العديد من المميزات الفريدة من نوعها مثل تنظيم مهرجان فنى رياضي لطلاب الإعدادية والثانوية بعدد من مدارس القاهرة الكبرى وغيرها.
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