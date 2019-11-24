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متحدث النواب: تحديد مصير النائب أحمد الطنطاوي خلال أيام .. شاهد

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 11:41 م
النائب أحمد طنطاوى
النائب أحمد طنطاوى
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حمزة شعيب
أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن البرلمان قرر احالة النائب أحمد الطنطاوي إلى لجنة القيم لتحديد مصيره في البرلمان، بعد مطالبته بإعادة النظر في التعديلات الدستورية.

وتابع المتحدث باسم مجلس النواب، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هناك فرقا بين إبداء وجهة النظر السياسية، والتطاول على إرادة الشعب المصري التي تعلو فوق أي إرادة.

ولفت إلى أن أحمد الطنطاوي جانبه التوفيق عند حديثه بضرورة مراجعة التعديلات الدستورية، معقبا: "ما قام به طنطاوي هو التعدي على ارادة الشعب المصري التي تحكمنا جميعًا، لافتَا إلى أن لجنة القيم هي محكمة المجلس، ولها الحق في اتخاذ أي قرار، متوقعًا أن تتخذ اللجنة قرارها بحق "طنطاوي" خلال أيام.

وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب، أن النائب الفردي هو الجسر المتواصل مع الشارع.

وأكد حسب الله، أن هناك 12 استجوابا في البرلمان الآن ضد وزراء الصحة، والتنمية المحلية، والصناعة، والزراعة، والتموين، والتعليم، والاستثمار.

ونوه إلى أن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، فوض هيئة المجلس، بتحديد موعد استجواب الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وهذا أول استجواب يناقشه مجلس النواب.
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