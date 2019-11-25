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حوادث

دراجة بخارية تصدم طفلة وتحدث بها إصابات خطيرة بـ الدقهلية

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 12:11 ص
صورة أرشيفية - دراجة
صورة أرشيفية - دراجة بخارية
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همت الحسينى
أصيبت طفلة بجروح ونزيف في الرأس إثر اصطدام دراجة بخارية بها أثناء سيرها بالشارع في مدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة الجمالية بإصابة طفلة في حادث طريق أثناء سيرها في الشارع اذ اصطدمت بها دراجة بخارية لم ينتبه قائدها للطفلة.

وانتقل ضباط المباحث الى مكان البلاغ تبين أن الطفلة تدعى سارة أسامة علي كراويه، 6 أعوام، بالصف الأول الابتدائي، ونقلت إلى مستشفى الجمالية.

ومن جانبه اكد مصدر طبي أن الطفلة أصيبت بجروح قطعية في الجبهة وسحجات وكدمات متفرقة ونزيف من الأنف، ودخلت غرفة العمليات للخضوع لجراحة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة وجارى ضبط قائد الدراجة البخارية.
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