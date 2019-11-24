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حوادث

وفاة شخص وإصابة 16 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 11:59 م
صورة أرشيفية - حادث
صورة أرشيفية - حادث
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ايمن رياض
شهد الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا حادث انقلاب ميكروباص مما اسفر عن مصرع شخص وإصابة 16 آخرين تم نقل الجثة والمصابين للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء محمود خليل مدير الأمن، اخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالصحراوي الشرقي مما اسفر عن مصرع شخص وإصابة 16 آخرين.

وبالفحص تبين وفاة محمود محمد 25 سنة وإصابة خلف إبراهيم 27 سنة ومحمود محمد جمعه 20 سنة وصبري محمد محفوظ 25 سنه واحمد حماده أحمد 10 سنوات، ويوسف محمد محمود ثلاث سنوات ورافت محمدين 69 سنه ومروه راضي 3 سنوات وسعيده أحمد 40 سنه وباسم صفوت 35 سنة ومحمد كامل 33 سنه و سيف محمد 4 سنوات وشريفه أحمد 32 سنه ورشا عمر أحمد، 36 سنة وحمدي حامد 40 سنة وأحمد حمدي حامد 8 سنوات وسيدة مجهولة الهوية.

تم تحرير محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.
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