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رياضة

طلعت يوسف: إستاد الإسكندرية يقترب من استضافة مباراة الاتحاد والإسماعيلي في الدوري

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 12:51 ص
جانب من لقاء سابق
جانب من لقاء سابق بين الفريقين
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حسن العمدة
أكد طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري، أن إستاد الإسكندرية الأقرب لاستضافة لقاء زعيم الثغر أمام الإسماعيلي يوم 30 نوفمبر الجاري في الدوري.

قال يوسف في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه لا يعرف السبب وراء اللعب في برج العرب من الأساس، خاصة وأن المباراة تقام بدون جمهور، كما أن الاتحاد يلاقي الإسماعيلي في الإسماعيلية.

وتمكن نادي الاتحاد السكندري من الصعود لدور الثمانية بالبطولة العربية بعد الفوز في لقائي الذهاب والإياب ، على منافسه المحرق البحريني .

وحقق نادي الاتحاد السكندري في مباراة الذهاب فوزا على ضيفه المحرق البحريني بهدفين نظيفين عن طريق خالد قمر وأحمد رفعت.

ويواجه الاتحاد السكندري منافسه الإسماعيلي يوم 30 نوفمبر.
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