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فن

باين الصدمة على وشي .. سارة نخلة تنشر فيديو مع كلب من باريس.. شاهد

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 01:02 ص
سيد احمد
نشر الفنانة سارة نخلة فيديو لها من باريس عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".


وعلقت سارة نخلة قائلة " اجمل كلب قابلتة فى حياتى بعد كلبى طبعا وباين الصدمة على وشى مش محتاجة احلف 😂".


وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى : حلو اوووى - منورة


يذكر أن نشرت الفنانة سارة نخلة تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك  أثناء تواجدها فى محكمة الأسرة للانتهاء من إجراءات الطلاق بعد تأييد الحكم بحبس أحمد عبد الله لمدة عامين ساخرة مما تتعرض له.

وعلقت سارة قائلة : "من كتر حبه ليا طلع حاجزلي مكان حلو قوي بس عشان تصدقيه لما يقولك هاوديكي أماكن عمرك ما روحتيها.. ادعولي اخلص بقى".
باين الصدمة على وشي .. سارة نخلة تنشر فيديو مع كلب من باريس.. شاهد
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